https://ria.ru/20220404/kollektsiya-1781733701.html
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки - РИА Новости, 04.04.2022
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:15
2022-04-04T17:15
2022-04-04T17:15
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки. "Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки – это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций", — сказал Швыдкой на пресс-конференции.Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию. "Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — заключил Швыдкой.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, финляндия, венеция, россия, евросоюз, выставки, музеи, михаил швыдкой, государственный эрмитаж
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
Швыдкой рассказал о работе по возвращению задержанных на границе с Хельсинки ценностей
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки.
"Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки – это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций", — сказал Швыдкой на пресс-конференции.
Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию.
"Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — заключил Швыдкой.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".