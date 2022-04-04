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Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки

Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки - РИА Новости, 04.04.2022

Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:15

2022-04-04T17:15

2022-04-04T17:15

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки. "Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки – это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций", — сказал Швыдкой на пресс-конференции.Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию. "Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — заключил Швыдкой.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".

https://ria.ru/20220404/kartina-1781632057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, финляндия, венеция, россия, евросоюз, выставки, музеи, михаил швыдкой, государственный эрмитаж