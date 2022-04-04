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Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/kollektsiya-1781733701.html
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки - РИА Новости, 04.04.2022
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:15
2022-04-04T17:15
культура
новости культуры
финляндия
венеция
россия
евросоюз
выставки
музеи
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки. "Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки – это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций", — сказал Швыдкой на пресс-конференции.Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию. "Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — заключил Швыдкой.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".
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новости культуры, финляндия, венеция, россия, евросоюз, выставки, музеи, михаил швыдкой, государственный эрмитаж
17:15 04.04.2022
 
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки

Швыдкой рассказал о работе по возвращению задержанных на границе с Хельсинки ценностей

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки.
"Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки – это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций", — сказал Швыдкой на пресс-конференции.
Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию.
"Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — заключил Швыдкой.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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КультураНовости культурыФинляндияВенецияРоссияЕвросоюзВыставкиМузеиМихаил ШвыдкойГосударственный Эрмитаж
 
 
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