https://ria.ru/20220404/kishinev-1781682461.html

Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе

Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе - РИА Новости, 04.04.2022

Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе

Российская компания "Силовые машины", попавшая под западные санкции, отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, поскольку никто больше не подал заявки, заявила на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:11

2022-04-04T14:11

2022-04-04T14:11

экономика

россия

сша

москва

силовые машины

молдавия

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Российская компания "Силовые машины", попавшая под западные санкции, отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, поскольку никто больше не подал заявки, заявила на пресс-конференции президент республики Майя Санду."Больше никто не подал заявки, поэтому пришлось принять такое решение. Если бы мы не подписали контракт, то необходимые работы не удалось бы провести вообще, в таком случае, нам пришлось бы столкнуться с рисками, что зимой турбины не будут функционировать", - заявила Санду, отвечая на вопрос, как получилось, что компания "Силовые машины" смогла выиграть тендер, несмотря на санкции.Она подчеркнула, что Молдавия и раньше заявляла, что не будет поддерживать санкции, которые больше вредят Кишиневу, чем Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781493283.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html

россия

сша

москва

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, москва, силовые машины, молдавия, санкции в отношении россии