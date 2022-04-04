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Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе - РИА Новости, 04.04.2022
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Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе
Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе - РИА Новости, 04.04.2022
Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе
Российская компания "Силовые машины", попавшая под западные санкции, отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, поскольку никто больше не подал заявки, заявила на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:11
2022-04-04T14:11
экономика
россия
сша
москва
силовые машины
молдавия
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Российская компания "Силовые машины", попавшая под западные санкции, отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, поскольку никто больше не подал заявки, заявила на пресс-конференции президент республики Майя Санду."Больше никто не подал заявки, поэтому пришлось принять такое решение. Если бы мы не подписали контракт, то необходимые работы не удалось бы провести вообще, в таком случае, нам пришлось бы столкнуться с рисками, что зимой турбины не будут функционировать", - заявила Санду, отвечая на вопрос, как получилось, что компания "Силовые машины" смогла выиграть тендер, несмотря на санкции.Она подчеркнула, что Молдавия и раньше заявляла, что не будет поддерживать санкции, которые больше вредят Кишиневу, чем Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781493283.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html
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экономика, россия, сша, москва, силовые машины, молдавия, санкции в отношении россии
14:11 04.04.2022
 
Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе

Российская компания отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, несмотря на санкции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Российская компания "Силовые машины", попавшая под западные санкции, отремонтирует турбины ТЭЦ в Кишиневе, поскольку никто больше не подал заявки, заявила на пресс-конференции президент республики Майя Санду.
"Больше никто не подал заявки, поэтому пришлось принять такое решение. Если бы мы не подписали контракт, то необходимые работы не удалось бы провести вообще, в таком случае, нам пришлось бы столкнуться с рисками, что зимой турбины не будут функционировать", - заявила Санду, отвечая на вопрос, как получилось, что компания "Силовые машины" смогла выиграть тендер, несмотря на санкции.
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Она подчеркнула, что Молдавия и раньше заявляла, что не будет поддерживать санкции, которые больше вредят Кишиневу, чем Москве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
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ЭкономикаРоссияСШАМоскваСиловые машиныМолдавияСанкции в отношении России
 
 
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