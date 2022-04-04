https://ria.ru/20220404/kirgiziya-1781711140.html
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали - РИА Новости, 04.04.2022
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали
Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:40
2022-04-04T15:40
2022-04-04T15:45
киргизия
в мире
кумтор (рудник)
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БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр Жапаров."Сто процентов акций Кумтора перешли Кыргызской Республике", - заявил лидер страны. По его словам, с канадской компанией Centerra, которая раньше занималась разработкой месторождения, все споры урегулированы.
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире, кумтор (рудник)
15:40 04.04.2022 (обновлено: 15:45 04.04.2022)
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью перешло под контроль государства
БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр Жапаров.
"Сто процентов акций Кумтора перешли Кыргызской Республике", - заявил лидер страны. По его словам, с канадской компанией Centerra, которая раньше занималась разработкой месторождения, все споры урегулированы.