https://ria.ru/20220404/kirgiziya-1781711140.html

Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали

Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали - РИА Новости, 04.04.2022

Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали

Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:40

2022-04-04T15:40

2022-04-04T15:45

киргизия

в мире

кумтор (рудник)

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БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр Жапаров."Сто процентов акций Кумтора перешли Кыргызской Республике", - заявил лидер страны. По его словам, с канадской компанией Centerra, которая раньше занималась разработкой месторождения, все споры урегулированы.

https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html

киргизия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, в мире, кумтор (рудник)