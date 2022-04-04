Рейтинг@Mail.ru
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/kirgiziya-1781711140.html
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали - РИА Новости, 04.04.2022
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали
Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:40
2022-04-04T15:45
киргизия
в мире
кумтор (рудник)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740273602_0:85:1680:1030_1920x0_80_0_0_cccc65a75dcbdc6282bcf6b2b622e24b.jpg
БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр Жапаров."Сто процентов акций Кумтора перешли Кыргызской Республике", - заявил лидер страны. По его словам, с канадской компанией Centerra, которая раньше занималась разработкой месторождения, все споры урегулированы.
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740273602_185:0:1680:1121_1920x0_80_0_0_3f06fd00670ba3822b34b0a8cd757922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, в мире, кумтор (рудник)
15:40 04.04.2022 (обновлено: 15:45 04.04.2022)
 
Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью национализировали

Золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии полностью перешло под контроль государства

© SputnikРудник Кумтор в Киргизии
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Sputnik
Рудник Кумтор в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Сто процентов акций золоторудного месторождения Кумтор перешли к Киргизии, сообщил в понедельник во время своего обращения к народу президент республики Садыр Жапаров.
"Сто процентов акций Кумтора перешли Кыргызской Республике", - заявил лидер страны. По его словам, с канадской компанией Centerra, которая раньше занималась разработкой месторождения, все споры урегулированы.
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 08:00
Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана
 
КиргизияВ миреКумтор (рудник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала