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В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц" - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/kartina-1781691936.html
В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц"
В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц" - РИА Новости, 04.04.2022
В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц"
Переименование Национальной галереей в Лондоне "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских" - глупость, нелепость и следствие... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:34
2022-04-04T14:34
культура
культура
михаил швыдкой
эдгар дега
лондон
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Переименование Национальной галереей в Лондоне "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских" - глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти, считает председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук.Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации", поэтому сотрудники галереи "сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему"."Естественно, идет давление на нашу страну, во всем хотят нас ущемить. И даже в названии "Русские танцовщицы" переименовывают на украинских. Какая-то глупость и нелепость. Честно скажу, я не могу найти точного слова, ненависть у людей доходит до какого-то маразма", - сказал Ковальчук РИА Новости.Собеседник агентства пошутил, что придется думать над множеством названий, чтобы исключить слово "русский". "Дега в XIX веке назвал картину "Русские танцовщицы", а теперь слово "русский" хотят вычеркнуть из лексикона? И как будут называться балетные "Русские сезоны", как тогда они будут называть Россию?" - отметил спикер.Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее также высказал свое мнение по поводу произошедшего, заявив РИА Новости, что поступок Национальной галереи в Лондоне - нарушение авторских прав самого Дега, а также "политический кретинизм". Ректор Московского государственного академического художественного института им. Сурикова Анатолий Любавин подчеркнул, что поступок учреждения - это "провокация, детские игры и попытки угодить кому-то".
https://ria.ru/20220404/kartina-1781632057.html
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культура, михаил швыдкой, эдгар дега, лондон
14:34 04.04.2022
 
В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц"

Глава Союза художников Ковальчук назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега нелепым

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСкульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук
Скульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Скульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Переименование Национальной галереей в Лондоне "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских" - глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти, считает председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук.
Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации", поэтому сотрудники галереи "сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему".
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
11:01Культура
Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом
"Естественно, идет давление на нашу страну, во всем хотят нас ущемить. И даже в названии "Русские танцовщицы" переименовывают на украинских. Какая-то глупость и нелепость. Честно скажу, я не могу найти точного слова, ненависть у людей доходит до какого-то маразма", - сказал Ковальчук РИА Новости.
Собеседник агентства пошутил, что придется думать над множеством названий, чтобы исключить слово "русский". "Дега в XIX веке назвал картину "Русские танцовщицы", а теперь слово "русский" хотят вычеркнуть из лексикона? И как будут называться балетные "Русские сезоны", как тогда они будут называть Россию?" - отметил спикер.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее также высказал свое мнение по поводу произошедшего, заявив РИА Новости, что поступок Национальной галереи в Лондоне - нарушение авторских прав самого Дега, а также "политический кретинизм". Ректор Московского государственного академического художественного института им. Сурикова Анатолий Любавин подчеркнул, что поступок учреждения - это "провокация, детские игры и попытки угодить кому-то".
Новое крыло Национальной галереи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 22:08Культура
Лондонская галерея переименовала "Русских танцовщиц" Дега в украинских
 
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