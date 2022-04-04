https://ria.ru/20220404/kartina-1781691936.html

В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц"

В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц" - РИА Новости, 04.04.2022

В Союзе художников прокомментировали переименование "Русских танцовщиц"

Переименование Национальной галереей в Лондоне "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских" - глупость, нелепость и следствие... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:34

2022-04-04T14:34

2022-04-04T14:34

культура

культура

михаил швыдкой

эдгар дега

лондон

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Переименование Национальной галереей в Лондоне "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских" - глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти, считает председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук.Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации", поэтому сотрудники галереи "сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему"."Естественно, идет давление на нашу страну, во всем хотят нас ущемить. И даже в названии "Русские танцовщицы" переименовывают на украинских. Какая-то глупость и нелепость. Честно скажу, я не могу найти точного слова, ненависть у людей доходит до какого-то маразма", - сказал Ковальчук РИА Новости.Собеседник агентства пошутил, что придется думать над множеством названий, чтобы исключить слово "русский". "Дега в XIX веке назвал картину "Русские танцовщицы", а теперь слово "русский" хотят вычеркнуть из лексикона? И как будут называться балетные "Русские сезоны", как тогда они будут называть Россию?" - отметил спикер.Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее также высказал свое мнение по поводу произошедшего, заявив РИА Новости, что поступок Национальной галереи в Лондоне - нарушение авторских прав самого Дега, а также "политический кретинизм". Ректор Московского государственного академического художественного института им. Сурикова Анатолий Любавин подчеркнул, что поступок учреждения - это "провокация, детские игры и попытки угодить кому-то".

https://ria.ru/20220404/kartina-1781632057.html

https://ria.ru/20220403/tantsovschitsy-1781577847.html

лондон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, михаил швыдкой, эдгар дега, лондон