https://ria.ru/20220404/kampaniya-1781723357.html

ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!"

ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!" - РИА Новости, 04.04.2022

ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!"

ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:16

2022-04-04T16:16

2022-04-04T17:10

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 апр – Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических для банка клиентских сегментов. Лицом рекламной кампании в обновленном формате стал известный российский актёр Владимир Вдовиченков, а слоган теперь гласит "ПСБ. Верим в людей!".Видеоролик рассказывает о главной ценности банка - его клиентах: строителях, врачах, летчиках, столярах, спортсменах и других людях, работающих на благо страны. Популярность Владимира Вдовиченкова у разных поколений россиян и его образ искреннего, честного и открытого человека максимально соответствуют позиционированию ПСБ и способствуют повышению лояльности к банку как среди действующих, так и потенциальных клиентов банка.Рекламная кампания будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая 2022 года по всем охватным каналам коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы