https://ria.ru/20220404/kampaniya-1781723357.html
ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!"
ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!" - РИА Новости, 04.04.2022
ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!"
ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:16
2022-04-04T16:16
2022-04-04T17:10
пресс-релизы
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МОСКВА, 4 апр – Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических для банка клиентских сегментов. Лицом рекламной кампании в обновленном формате стал известный российский актёр Владимир Вдовиченков, а слоган теперь гласит "ПСБ. Верим в людей!".Видеоролик рассказывает о главной ценности банка - его клиентах: строителях, врачах, летчиках, столярах, спортсменах и других людях, работающих на благо страны. Популярность Владимира Вдовиченкова у разных поколений россиян и его образ искреннего, честного и открытого человека максимально соответствуют позиционированию ПСБ и способствуют повышению лояльности к банку как среди действующих, так и потенциальных клиентов банка.Рекламная кампания будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая 2022 года по всем охватным каналам коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 4 апр – Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических для банка клиентских сегментов.
Лицом рекламной кампании в обновленном формате стал известный российский актёр Владимир Вдовиченков, а слоган теперь гласит "ПСБ. Верим в людей!".
Видеоролик рассказывает о главной ценности банка - его клиентах: строителях, врачах, летчиках, столярах, спортсменах и других людях, работающих на благо страны. Популярность Владимира Вдовиченкова у разных поколений россиян и его образ искреннего, честного и открытого человека максимально соответствуют позиционированию ПСБ и способствуют повышению лояльности к банку как среди действующих, так и потенциальных клиентов банка.
"Владимир транслирует уверенность, надежность, силу, вызывает доверие. Это отражает ценности нашего банка, которые мы всегда стремимся донести до зрителей в создаваемых видеороликах. И обновление рекламной кампании стало закономерным и плановым шагом в реализации нашей стратегии дальнейшего роста, расширения клиентской базы и усиления бизнеса банка, – говорит вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. – Новая рекламная кампания показывает ежедневную жизнь обычных людей, которые работают, создают семьи, воспитывают детей. И все они делают нашу страну сильной, а ПСБ, надежный партнер для своих клиентов, помогает им в этом, подставляя свое крепкое финансовое плечо".
Рекламная кампания будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая 2022 года по всем охватным каналам коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.