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Минобороны показало работу Ка-52 на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ka-52-1781655556.html
Минобороны показало работу Ка-52 на Украине
Минобороны показало работу Ка-52 на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
Минобороны показало работу Ка-52 на Украине
Минобороны РФ показало боевой вылет вертолета Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине: как признаются летчики, эта машина расширила область... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:29
2022-04-04T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сирия
россия
украина
ка-52 "аллигатор"
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало боевой вылет вертолета Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине: как признаются летчики, эта машина расширила область применения."С дальней дистанции подошли, обнаружили, опознали. Доложили. Получили разрешение на применение. Применили. Система зафиксировала применение. Потом подошли поближе, отработали неуправляемым ракетным вооружением. "Аллигатор" может незаметно подойти к позициям противникам. Ударить ракетами или крупнокалиберной пушкой", - рассказал командир одного из вертолетов.Он отметил, что за счет вовремя срабатывающей электроники, которая подсказывает, где именно летит вражеская ракета, Ка-52 уже неоднократно спасал жизнь экипажу и помогал уйти от ответных выстрелов на максимальной скорости.Он сравнил вертолет с родным братом или другом, который бережет летчиков благодаря своей высокой надежности и мобильности, а также маневренности."Этот экипаж имеет большой боевой опыт. Командир и штурман участвовали в разгроме группировок террористов в Сирии. Сейчас ведут борьбу с бандформированиями на Украине … Вертолет начал решать более широкий спектр задач. Он в принципе показал, что его возможности гораздо шире, чем мы до этого думали", - отметил командир.На видео, распространенном Минобороны также показана подготовка вертолета к вылету и загрузка вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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Кадры работы "Аллигаторов" и ЗПРК "Панцирь" на Украине
Минобороны России публикует кадры работы на Украине "Аллигаторов" армейской авиации и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". "С дальней дистанции подошли, обнаружили, опознали. Доложили. Получили разрешение на применение. Применили. Система зафиксировала применение. Потом подошли поближе, отработали неуправляемым ракетным вооружением. "Аллигатор" может незаметно подойти к позициям противникам. Ударить ракетами или крупнокалиберной пушкой", - рассказал командир одного из вертолетов.
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владимир путин, сирия, россия, украина, ка-52 "аллигатор", в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:29 04.04.2022 (обновлено: 14:40 04.04.2022)
 
Минобороны показало работу Ка-52 на Украине

Минобороны показало боевой вылет вертолета Ка-52 во время спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало боевой вылет вертолета Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине: как признаются летчики, эта машина расширила область применения.
"С дальней дистанции подошли, обнаружили, опознали. Доложили. Получили разрешение на применение. Применили. Система зафиксировала применение. Потом подошли поближе, отработали неуправляемым ракетным вооружением. "Аллигатор" может незаметно подойти к позициям противникам. Ударить ракетами или крупнокалиберной пушкой", - рассказал командир одного из вертолетов.
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Он отметил, что за счет вовремя срабатывающей электроники, которая подсказывает, где именно летит вражеская ракета, Ка-52 уже неоднократно спасал жизнь экипажу и помогал уйти от ответных выстрелов на максимальной скорости.
Он сравнил вертолет с родным братом или другом, который бережет летчиков благодаря своей высокой надежности и мобильности, а также маневренности.
"Этот экипаж имеет большой боевой опыт. Командир и штурман участвовали в разгроме группировок террористов в Сирии. Сейчас ведут борьбу с бандформированиями на Украине … Вертолет начал решать более широкий спектр задач. Он в принципе показал, что его возможности гораздо шире, чем мы до этого думали", - отметил командир.
На видео, распространенном Минобороны также показана подготовка вертолета к вылету и загрузка вооружения.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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