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В JPMorgan оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022
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В JPMorgan оценили последствия санкций против России
В JPMorgan оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022
В JPMorgan оценили последствия санкций против России
Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира - JP Morgan Chase - из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов, сообщил глава банка... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:28
2022-04-04T16:28
экономика
сша
россия
украина
федеральная резервная система сша
jpmorgan chase & co.
в мире
банки
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира - JP Morgan Chase - из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов, сообщил глава банка Джейми Даймон в письме для инвесторов."Нас не беспокоят вопросы прямого взаимодействия с Россией, хотя мы все равно можем потерять около миллиарда долларов", - написал Даймон, уточнив, что банк продолжает активно следить за влиянием действующих западных санкций и ответами России.Даймон также отметил, что трудно оценить влияние геополитики на экономику и сложно представить, каким в итоге будет исход, "но боевые действия на Украине и санкции против России уже оказывают существенное экономическое влияние".Кроме того, Даймон отметил, что в течение следующих нескольких лет, помимо военной операции на Украине, на мировую экономику будет оказывать влияние высокая инфляция. Глава банка полагает, что повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на рост потребительских цен может быть "значительно выше, чем ожидают рынки"."Если ФРС США все сделает правильно, у нас могут быть годы роста, инфляция станет снижаться. Но в любом случае этот процесс (восстановления - ред.) вызовет много опасений и нестабильности на рынках", - говорится в письме.
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экономика, сша, россия, украина, федеральная резервная система сша, jpmorgan chase & co., в мире, банки
16:28 04.04.2022
 
В JPMorgan оценили последствия санкций против России

Глава JPMorgan Даймон: санкции против России приведут к снижению ВВП страны на 12,5%

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира - JP Morgan Chase - из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов, сообщил глава банка Джейми Даймон в письме для инвесторов.
"Нас не беспокоят вопросы прямого взаимодействия с Россией, хотя мы все равно можем потерять около миллиарда долларов", - написал Даймон, уточнив, что банк продолжает активно следить за влиянием действующих западных санкций и ответами России.
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Даймон также отметил, что трудно оценить влияние геополитики на экономику и сложно представить, каким в итоге будет исход, "но боевые действия на Украине и санкции против России уже оказывают существенное экономическое влияние".
"Мы ожидаем, что последствия войны и связанные с ней санкции приведут к снижению ВВП России на 12,5% к середине года, что хуже, чем падение на 10% после дефолта 1998 года", - пишет Даймон.
Кроме того, Даймон отметил, что в течение следующих нескольких лет, помимо военной операции на Украине, на мировую экономику будет оказывать влияние высокая инфляция. Глава банка полагает, что повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на рост потребительских цен может быть "значительно выше, чем ожидают рынки".
"Если ФРС США все сделает правильно, у нас могут быть годы роста, инфляция станет снижаться. Но в любом случае этот процесс (восстановления - ред.) вызовет много опасений и нестабильности на рынках", - говорится в письме.
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