https://ria.ru/20220404/jpmorgan-1781728624.html

В JPMorgan оценили последствия санкций против России

В JPMorgan оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022

В JPMorgan оценили последствия санкций против России

Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира - JP Morgan Chase - из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов, сообщил глава банка... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:28

2022-04-04T16:28

2022-04-04T16:28

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Убытки одного из крупнейших инвестбанков мира - JP Morgan Chase - из-за ситуации вокруг России могут составить около миллиарда долларов, сообщил глава банка Джейми Даймон в письме для инвесторов."Нас не беспокоят вопросы прямого взаимодействия с Россией, хотя мы все равно можем потерять около миллиарда долларов", - написал Даймон, уточнив, что банк продолжает активно следить за влиянием действующих западных санкций и ответами России.Даймон также отметил, что трудно оценить влияние геополитики на экономику и сложно представить, каким в итоге будет исход, "но боевые действия на Украине и санкции против России уже оказывают существенное экономическое влияние".Кроме того, Даймон отметил, что в течение следующих нескольких лет, помимо военной операции на Украине, на мировую экономику будет оказывать влияние высокая инфляция. Глава банка полагает, что повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на рост потребительских цен может быть "значительно выше, чем ожидают рынки"."Если ФРС США все сделает правильно, у нас могут быть годы роста, инфляция станет снижаться. Но в любом случае этот процесс (восстановления - ред.) вызовет много опасений и нестабильности на рынках", - говорится в письме.

https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, украина, федеральная резервная система сша, jpmorgan chase & co., в мире, банки