https://ria.ru/20220404/italiya-1781671528.html

В Италии назвали продукты, которые больше всего подорожали в марте

В Италии назвали продукты, которые больше всего подорожали в марте - РИА Новости, 04.04.2022

В Италии назвали продукты, которые больше всего подорожали в марте

Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте из-за роста энерготарифов и последствий конфликта на Украине выросли в среднем на 6,7%,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:29

2022-04-04T13:29

2022-04-04T13:29

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экономика

италия

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РИМ, 4 апр – РИА Новости. Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте из-за роста энерготарифов и последствий конфликта на Украине выросли в среднем на 6,7%, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.Список самых подорожавших продуктов "возглавляет" подсолнечное масло, цены на которое подскочили на 23,3%. Как сообщается в коммюнике Coldiretti, рост в особенности коснулся подсолнечного масла, "которое ощутило последствия конфликта в Украине, являющейся одним из основных производителей и вынужденной прекратить поставки из-за войны". На втором месте находятся свежие овощи, цены на которые выросли на 17,8%. Они немного опережают сливочное масло, прибавившее в цене 17,4%.Двузначных цифр так же достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку мясо курицы, свежие фрукты, рыба и мороженое, при чем последнее вывело из списка за февраль хлеб.В феврале самыми подорожавшими продуктами в Италии также стали растительные масла и овощи. Рост цен на них составил 19% и 17% соответственно. В среднем стоимость продуктов питания повысилась на 4,6%.Coldiretti отмечает, что "расходы семей растут из-за дорогих энергоносителей и войны", а "рост затрат серьезно влияет на всю агропродовольственную цепочку" при том, что компенсаций фермерам и заводчикам не хватает на покрытие производственных затрат.В критической ситуации находятся 11% сельхозпредприятий, которым грозит прекращение деятельности. Треть аграрной отрасли вынуждена работать в минус из-за увеличения производственных расходов."Цунами, обрушившееся на сельхозпредприятия с ростом затрат на удобрения, упаковку, дизельное топливо, инструменты и технику, привело их бюджеты в упадок", - сообщает Coldiretti.В сельской местности, как подчеркивается, удобрения подорожали на 170%, корма – на 90%, дизельное топливо – на 129%. В среднем затраты аграриев выросли на 15 700 евро. Самые крупные расходы при этом несут молочные фермы (более 47 тысяч евро) и птицефермы (99 тысяч).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220404/kazakhstan-1781643944.html

https://ria.ru/20220404/tseny-1781658902.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781405424.html

италия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, италия