https://ria.ru/20220404/interesy-1781779220.html
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам
Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:49
2022-04-04T20:49
2022-04-04T20:49
в мире
киев
лига арабских государств
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что те, кто руководит делегацией Киева на упомянутых переговорах, они все-таки начнут руководствоваться своими собственными, национальными интересами, интересами своего народа, и не будут слушать советчиков издалека", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, лига арабских государств, сергей лавров, украина
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать на переговорах национальным интересам