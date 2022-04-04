Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/interesy-1781779220.html
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам
Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:49
2022-04-04T20:49
в мире
киев
лига арабских государств
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что те, кто руководит делегацией Киева на упомянутых переговорах, они все-таки начнут руководствоваться своими собственными, национальными интересами, интересами своего народа, и не будут слушать советчиков издалека", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781770410.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, лига арабских государств, сергей лавров, украина
20:49 04.04.2022
 
Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам

Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать на переговорах национальным интересам

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что те, кто руководит делегацией Киева на упомянутых переговорах, они все-таки начнут руководствоваться своими собственными, национальными интересами, интересами своего народа, и не будут слушать советчиков издалека", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:57
Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевЛига арабских государствСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала