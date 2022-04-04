https://ria.ru/20220404/interesy-1781779220.html

Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам

Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров: Москва надеется, что Киев будет следовать национальным интересам

Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:49

2022-04-04T20:49

2022-04-04T20:49

в мире

киев

лига арабских государств

сергей лавров

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что те, кто руководит делегацией Киева на упомянутых переговорах, они все-таки начнут руководствоваться своими собственными, национальными интересами, интересами своего народа, и не будут слушать советчиков издалека", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781770410.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, киев, лига арабских государств, сергей лавров, украина