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МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий - РИА Новости, 04.04.2022
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МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий
МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий - РИА Новости, 04.04.2022
МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий
Президент России Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:29
2022-04-04T15:30
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия.Соответствующий указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает отмену ряда пунктов об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС."Министерству иностранных дел РФ... во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решения о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывания в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - говорится в документе.
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россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
15:29 04.04.2022 (обновлено: 15:30 04.04.2022)
 
МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий

МИД ограничит некоторым иностранцам въезд в Россию из-за недружественных действий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия.
Соответствующий указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает отмену ряда пунктов об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС.
"Министерству иностранных дел РФ... во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решения о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывания в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
14:31
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
 
РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Путин
 
 
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