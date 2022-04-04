https://ria.ru/20220404/inostrantsy-1781705359.html

МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий

МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий - РИА Новости, 04.04.2022

МИД ограничит въезд некоторых иностранцев из-за недружественных действий

Президент России Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:29

2022-04-04T15:29

2022-04-04T15:30

россия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия.Соответствующий указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает отмену ряда пунктов об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС."Министерству иностранных дел РФ... во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решения о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывания в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220404/viza-1781690911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин