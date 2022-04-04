https://ria.ru/20220404/gumkoridory-1781791698.html

Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений

Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений - РИА Новости, 04.04.2022

Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений

Киевские власти в очередной раз не согласовали ни одного гуманитарного коридора в Россию с донецкого и запорожского направлений, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:26

2022-04-04T22:26

2022-04-04T22:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киевские власти в очередной раз не согласовали ни одного гуманитарного коридора в Россию с донецкого и запорожского направлений, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона предоставляет гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Украинская сторона из восьми заявленных на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что на всех направлениях, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режима тишины".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев