https://ria.ru/20220404/gumkoridory-1781791698.html
Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений
Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений - РИА Новости, 04.04.2022
Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений
Киевские власти в очередной раз не согласовали ни одного гуманитарного коридора в Россию с донецкого и запорожского направлений, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:26
2022-04-04T22:26
2022-04-04T22:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киевские власти в очередной раз не согласовали ни одного гуманитарного коридора в Россию с донецкого и запорожского направлений, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10.00 (мск) российская сторона предоставляет гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Украинская сторона из восьми заявленных на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что на всех направлениях, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режима тишины".
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Киев вновь не согласовал гумкоридоры в Россию с двух направлений
Минобороны: Киев вновь не согласовал гумкоридоры с донецкого и запорожского направлений