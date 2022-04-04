https://ria.ru/20220404/gretsiya-1781687189.html

Греция планирует смягчить антиковидные ограничения к лету

Греция планирует смягчить антиковидные ограничения к лету - РИА Новости, 04.04.2022

Греция планирует смягчить антиковидные ограничения к лету

Власти Греции планируют смягчить антиковидные ограничения к летнему сезону, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:48

2022-04-04T14:48

2022-04-04T14:48

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти Греции планируют смягчить антиковидные ограничения к летнему сезону, сообщает АТОР.Сейчас в Грецию пускают с прививочным сертификатом не старше девяти месяцев (если есть бустерная доза — срок действия не ограничен). А вот для посещения развлекательных заведений и общепита нужна справка, полученная не ранее семи месяцев до предъявления, а не девяти, как рекомендовано ЕС.По словам главы местного Минздрава, документы, которые сгладят разницу между внутренними и въездными протоколами, будут приняты в ближайшую неделю.Кроме того, к лету власти собираются отменить требования о ковид-сертификатах для посещения закрытых помещений — ресторанов, музеев, торговых центров. По данным греческих СМИ, это может произойти уже 2 мая. А вот маски носить пока что придется.Чтобы попасть в страну, россиянам необходимо подтверждение вакцинации ("Спутник V" одобрен), а также ПЦР (не старше 72 часов) или экспресс-тест на антиген (не старше 24 часов) на английском языке. От сдачи освобождены дети до пяти лет.Прямых рейсов в Грецию нет, однако туристы могут добраться с пересадкой в Стамбуле, Тель-Авиве, Белграде, Каире, Ереване и аэропортах Ближнего Востока на лайнерах иностранных авиакомпаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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