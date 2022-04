https://ria.ru/20220404/gremmi-1781599212.html

Пластинка We Are Джона Батиста получила "Грэмми" как "Лучший альбом года"

Пластинка We Are Джона Батиста получила "Грэмми" как "Лучший альбом года" - РИА Новости, 04.04.2022

Пластинка We Are Джона Батиста получила "Грэмми" как "Лучший альбом года"

Пластинка We Are Джона Батиста удостоена "Грэмми" в категории "Лучший альбом года", 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США проходит в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T06:48

2022-04-04T06:48

2022-04-04T08:00

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Пластинка We Are Джона Батиста удостоена "Грэмми" в категории "Лучший альбом года", 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США проходит в Лас-Вегасе, трансляцию ведет телеканал CBS.На награду в этой категории также претендовали Love For Sale от Тони Беннетта и Леди Гага, Justice (Triple Chucks Deluxe) от Джастина Бибера, Planet Her (Deluxe) от Doja Cat, альбом Билли Айлиш Happier Than Ever, Back Of My Mind от H.E.R., Montero рэпера Lil Nas X, Evermore от Тейлор Свифт, альбом Канье Уэста Donda и дебютный альбом Оливии Родриго Sour.Батист был лидером по числу номинаций — исполнитель претендовал на "Грэмми" в 11 категориях и победил в пяти из них, в том числе "Лучшее музыкальное видео".Награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса.

