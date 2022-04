Песня Leave The Door Open от Silk Sonic завоевала две "Грэмми"

https://ria.ru/20220404/gremmi-1781598902.html

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Песня Leave The Door Open от дуэта Silk Sonic завоевала "Грэмми" в категории "Лучшая запись года". Церемония вручения награды академии звукозаписи США "Грэмми" проходит в Лас-Вегасе в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.Ранее композиция Leave The Door Open, которую совместно исполнили Бруно Марс и Андерсон Пак, завоевала еще одну "Грэмми" — в номинации "Песня года".В номинации "Лучшая запись года" также были представлены Freedom Джона Батиста, I Still Have Faith In You группы ABBA, I Get A Kick Out Of You Тони Беннетта и Леди Гага, Peaches Джастина Бибера, Даниэла Сизара и Живона, Right On Time Бренди Карлайл, Kiss Me More от Doja Cat и SZA, Happier Than Ever Билли Айлиш, Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X, а также Drivers License Оливии Родриго.

