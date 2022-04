https://ria.ru/20220404/grammy-1781644096.html

Песни о главном. Вручены премии "Грэмми-2022"

2022-04-04T12:15

2022-04-04T12:15

2022-04-04T12:31

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Премия "Грэмми" (Grammy Awards) вдруг очень четко и ясно индексирует то, в какую сторону движется сегодняшний шоу-бизнес. Это индикатор рынка, того, что действительно актуально в современной музыке. Это именно индустриальная премия, а не лауреат фанатских голосований.А музыкальная индустрия, которая, казалось бы, должна демонстрировать торжество эксперимента и стилистического разнообразия, неожиданно показывает удивительный консерватизм. "Грэмми-2022" — это череда памятников, впрочем, не всегда посмертных.Главная музыкальная потеря 2022 года, конечно же, не могла не отразиться на результатах. Трагическая смерть барабанщика группы Foo Fighters Тейлора Хоукинса только усилила значимость коллектива в целом.Действительно, они, пожалуй, одна из главных американских рок-групп сегодня. А то, сколько мировых звезд оплакивали кончину Хоукинса, лишь подчеркивает популярность Foo Fighters. Альбом под пророческим названием "Medicine At Midnight" (есть версия, что причиной смерти Хоукинса стала передозировка лекарственных препаратов) действительно хорош. Объективно — вполне заслуженные "Грэмми" за лучший рок-альбом, рок-песню и рок-исполнение становятся достойным мемориалом великому музыканту.Что будет с группой теперь, не очень понятно, хотя, скорее всего, Дэйв Грол сумеет найти замену ушедшему товарищу (в конце концов, сам сядет за инструмент, не будем забывать, что лидер Foo Fighters прославился именно как барабанщик Nirvana).Единственный рок-приз, который они не забирают, — это "Грэмми" за лучшее метал-исполнение. Там победителями становятся Dream Theater. Главная прог-рок-команда Америки опережает суровых рокеров из Gojira или Mastodon. "The Alien" — запись виртуозная, чрезвычайно помпезная, но стилистически отсылающая нас к сложному арт-року 70-х годов. И в этом отношении Dream Theater — куда больше консерваторы, живые классики, нежели экспериментаторы.Посмертно отмечен великий джазмен Чик Кориа — он получает приз за лучшую сольную джазовую импровизацию. Его наследие и так бесспорно обширно, да и призов у него великое множество. Одних прижизненных "Грэмми" Кориа получил аж 25, так что вручение ему посмертного приза абсолютно логично.Прощаемся мы и еще с одной легендой — великим певцом Тони Беннеттом. Отметивший 95-летний юбилей музыкант, слава богу, жив, но официально объявил о своем уходе со сцены по медицинским показаниям. Возрастные недуги уже не позволяют ему гастролировать с той невероятной интенсивностью, которая была у него на протяжении карьеры. Однако перед тем как выйти на пенсию, Беннетт записывает еще один дуэтный альбом с Леди Гагой — на этот раз основанный на музыке великого Коула Портера.Альбом "Love For Sale" — это торжество легких, ярких, немного хулиганских эстрадных номеров. Пластинка полна светлого юмора, невероятной самоиронии и вместе с тем — потрясающего внутреннего драйва: Беннетт по-прежнему остается одним из лучших мастеров свинга, и так, как он, чувствовать аккомпанемент мало кто может.В стиле R&B торжествуют Silk Sonic — коллектив, тоже скорее следующий музыкальным традициям, нежели отправляющийся в безумные дебри экспериментов. В общем, это и понятно, так как Silk Sonic — полноценная супергруппа, дуэт великолепного Бруно Марса и Андерсона Паака, которые вкладывают в свою музыку не только собственный сольный музыкальный опыт, но и музыкальные традиции стадионной поп-музыки. Собственно, они и становятся главными триумфаторами премии — дуэт забирает статуэтки не только за лучшee R&B-исполнение и лучшую R&B-песню, но и получает приз за главную запись и песню года. "Leave The Door Open" потеснила и Эда Ширана, и Билли Айлиш, и даже Оливию Родриго.Впрочем, последняя также становится триумфатором премии, так как именно ей достались награды за лучшее сольное поп-исполнение, за лучший вокальный поп-альбом и статуэтка лучшему новому поп-исполнителю, что тоже, впрочем, вполне оправданно. Оливия — представитель традиционной поп-музыки, барышня яркая, с четким и запоминающимся вокалом, так что Родриго однозначно можно пророчествовать долгую и успешную музыкальную карьеру.В "Грэмми" всегда интересны и "смежные" номинации, например, за музыку для кино и сериалов. Неудивительно, что в этом году призы достались саундтрекам к сериалы "Ход королевы" и потрясающему мультику "Душа". В истории о джазмене, попавшем на тот свет, — удивительный коктейль из гармоний и мелодий, написанных мастерами Трентом Резнором и Аттикусом Россом. Но на этот раз к ним присоединился Джон Батист, человек, прекрасно понимающий все в традиционной американской музыке. Он также получил заслуженные награды за песню "Cry" и за альбом "We Are".Главной неудачницей премии стала Билли Айлиш, которой многие пророчили победу в ключевых номинациях. Но увы — те артисты, которые придерживаются музыкальных традиций, а не ориентируются на новомодные тренды, сегодня куда более востребованы индустрией. Так что то, что кажется ретроградным выбором, на самом деле лишь желание подчеркнуть важность корневых музыкальных ценностей.

