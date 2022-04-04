https://ria.ru/20220404/gospodderzhka-1781677194.html
Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой
Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой - РИА Новости, 04.04.2022
Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой
Свыше 6 тысяч предпринимателей Московской области обратились за господдержкой и консультациями в региональный Мининвест, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:49
2022-04-04T13:49
2022-04-04T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150754/15/1507541594_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80de7c38c8a9cf7f140db52eff6e75a4.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 6 тысяч предпринимателей Московской области обратились за господдержкой и консультациями в региональный Мининвест, сообщает пресс-служба ведомства.Предприниматели обращались на горячую линию поддержки бизнеса, инвестиционный портал Московской области, а также в центры "Мой бизнес".Она добавила, что наибольший интерес регионального бизнеса вызвала программа получения земли в аренду за 1 рубль, а также льготное кредитование."Среди предпринимателей, обратившихся за поддержкой правительства Московской области, 57% составляют юридические лица, 33% — индивидуальные предприниматели, 8% — физические лица и 2% — самозанятые", - добавила Зиновьева.
https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150754/15/1507541594_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e809d8b09061a85f12cba49c6e7d2ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, санкции в отношении россии
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 6 тысяч предпринимателей Московской области обратились за господдержкой и консультациями в региональный Мининвест, сообщает пресс-служба ведомства.
Предприниматели обращались на горячую линию поддержки бизнеса, инвестиционный портал Московской области
, а также в центры "Мой бизнес".
"Сегодня нам особенно важно максимально оперативно предоставлять поддержку предпринимателям Московской области. С этой целью горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы. Всего за март через разные каналы связи мы получили 6394 обращений, из которых 86,4% уже исполнено. Остальные находятся в работе у профильных специалистов", — приводятся слова заместителя председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что наибольший интерес регионального бизнеса вызвала программа получения земли в аренду за 1 рубль, а также льготное кредитование.
"Среди предпринимателей, обратившихся за поддержкой правительства Московской области, 57% составляют юридические лица, 33% — индивидуальные предприниматели, 8% — физические лица и 2% — самозанятые", - добавила Зиновьева.