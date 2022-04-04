https://ria.ru/20220404/gospodderzhka-1781677194.html

Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой

Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой - РИА Новости, 04.04.2022

Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились за господдержкой

Свыше 6 тысяч предпринимателей Московской области обратились за господдержкой и консультациями в региональный Мининвест, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:49

2022-04-04T13:49

2022-04-04T13:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 6 тысяч предпринимателей Московской области обратились за господдержкой и консультациями в региональный Мининвест, сообщает пресс-служба ведомства.Предприниматели обращались на горячую линию поддержки бизнеса, инвестиционный портал Московской области, а также в центры "Мой бизнес".Она добавила, что наибольший интерес регионального бизнеса вызвала программа получения земли в аренду за 1 рубль, а также льготное кредитование."Среди предпринимателей, обратившихся за поддержкой правительства Московской области, 57% составляют юридические лица, 33% — индивидуальные предприниматели, 8% — физические лица и 2% — самозанятые", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, санкции в отношении россии