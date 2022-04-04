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Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом - РИА Новости, 04.04.2022
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Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом - РИА Новости, 04.04.2022
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:27
2022-04-04T14:50
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся безусловным приоритетом для российского обороно-промышленного комплекса, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с Борисовым, тот доложил ему о состоянии ОПК и исполнении гособоронзаказа."Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов", - сообщил Кремль по итогам встречи.Уточняется, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.
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юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия
14:27 04.04.2022 (обновлено: 14:50 04.04.2022)
 
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом

Борисов на встрече с Путиным назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся безусловным приоритетом для российского обороно-промышленного комплекса, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с Борисовым, тот доложил ему о состоянии ОПК и исполнении гособоронзаказа.
"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов", - сообщил Кремль по итогам встречи.
Уточняется, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
14:24
Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссия
 
 
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