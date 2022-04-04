https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом - РИА Новости, 04.04.2022
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:27
2022-04-04T14:27
2022-04-04T14:50
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся безусловным приоритетом для российского обороно-промышленного комплекса, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с Борисовым, тот доложил ему о состоянии ОПК и исполнении гособоронзаказа."Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов", - сообщил Кремль по итогам встречи.Уточняется, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.
https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия
14:27 04.04.2022 (обновлено: 14:50 04.04.2022)
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
Борисов на встрече с Путиным назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом