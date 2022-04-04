https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html

Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом

Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом - РИА Новости, 04.04.2022

Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом

Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:27

2022-04-04T14:27

2022-04-04T14:50

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся безусловным приоритетом для российского обороно-промышленного комплекса, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с Борисовым, тот доложил ему о состоянии ОПК и исполнении гособоронзаказа."Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов", - сообщил Кремль по итогам встречи.Уточняется, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.

https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688677.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия