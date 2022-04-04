https://ria.ru/20220404/germaniya-1781708315.html

МВД Германии прокомментировало автопробег в Берлине с российскими флагами

МВД Германии прокомментировало автопробег в Берлине с российскими флагами - РИА Новости, 04.04.2022

МВД Германии прокомментировало автопробег в Берлине с российскими флагами

Немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями в Германии с демонстрацией российских флагов, но принципиально в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:35

2022-04-04T15:35

2022-04-04T15:35

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями в Германии с демонстрацией российских флагов, но принципиально в стране действует свобода собраний, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.Накануне в Берлин состоялся автопробег с участием порядка 900 человек, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей ФРГ, при этом на многих автомобилях были российские флаги. Акция, по данным полиции, прошла без инцидентов, однако в соцтях ее проведение раскритиковали ряд пользователей, в том числе украинские активисты в Берлине призвали правоохранительные органы обеспечить их безопасность на улицах города. По данным Tagesspiegel, полиция Берлина завела минимум одно дело за демонстрацию знака Z во время акции."В Германии действует свобода собраний, восьмая статья Основного закона не делает каких-либо различий между акциями. Ответственными за какие-либо меры, вплоть до запретов, являются земельные органы", - сказал Калль, отвечая на вопрос, как МВД оценивает пророссийский автопробег в Берлине и есть ли возможность его запрета.Он отметил, что для МВД ФРГ важно, чтобы ситуация вокруг Украины "не внедрялась в наше общество - ни украинцами, ни русскими, ни немецкими русскими, которых много в Германии". "Поэтому органы безопасности очень внимательно следя за ситуацией, и если будет возможность правовым способом вмешаться, то они вмешиваются", - заявил Калль.Ранее власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с Z, ставший неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине. По заявлению МВД ФРГ, использование буквы "в отдельных случаях может представляться как одобрение" действий РФ на Украине, "таким образом, согласно 140 параграфу УК, должно быть запрещено". Согласно параграфу 140 УК ФРГ, поощрение или публичное одобрение противоправных действий публично, на собраниях или путем распространения письменных материалов подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.

https://ria.ru/20220403/gretsiya-1781575279.html

https://ria.ru/20220404/kipr-1781612034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в Берлине в поддержку России Порядка 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян. 2022-04-04T15:35 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, россия, мвд фрг