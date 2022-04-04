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Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 04.04.2022
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Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа
Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 04.04.2022
Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа
Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:48
2022-04-04T23:06
экономика
цены на нефть
владимир путин
роберт хабек
москва
германия
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel.По словам председателя Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиана Фассена, ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.Он также рассказал, что в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи."Также подорожали молоко, сахар, яйца и пальмовое масло. Повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям", — сказал председатель ассоциации, подчеркнув, что предел нагрузки достигнут.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
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экономика, цены на нефть, владимир путин, роберт хабек, москва, германия, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
18:48 04.04.2022 (обновлено: 23:06 04.04.2022)
 
Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа

Spiegel: проблемы с поставками российского газа угрожают кондитерской отрасли в Германии

© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel.
По словам председателя Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиана Фассена, ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.

"Перебои в подаче газа могут привести к полной остановке производства кондитерских изделий. В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии", — пояснил Фассен, отметив, что шоколад и печенье "чрезвычайно важны для снабжения населения".

Он также рассказал, что в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи.
"Также подорожали молоко, сахар, яйца и пальмовое масло. Повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям", — сказал председатель ассоциации, подчеркнув, что предел нагрузки достигнут.
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