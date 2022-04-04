https://ria.ru/20220404/gaz-1781761907.html

Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа

Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа - РИА Новости, 04.04.2022

Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа

Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:48

2022-04-04T18:48

2022-04-04T23:06

экономика

цены на нефть

владимир путин

роберт хабек

москва

германия

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel.По словам председателя Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиана Фассена, ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.Он также рассказал, что в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи."Также подорожали молоко, сахар, яйца и пальмовое масло. Повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям", — сказал председатель ассоциации, подчеркнув, что предел нагрузки достигнут.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781730316.html

https://ria.ru/20220401/krizis-1781379971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, роберт хабек, москва, германия, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии