18:48 04.04.2022 (обновлено: 23:06 04.04.2022)
Немцы рискуют остаться без шоколада из-за отсутствия российского газа
Spiegel: проблемы с поставками российского газа угрожают кондитерской отрасли в Германии
Белый, молочный и темный шоколад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кондитерская промышленность в Германии опасается производственных потерь в случае прекращения подачи российского газа, сообщает Spiegel.
По словам председателя Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиана Фассена, ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.
"Перебои в подаче газа могут привести к полной остановке производства кондитерских изделий. В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии", — пояснил Фассен, отметив, что шоколад и печенье "чрезвычайно важны для снабжения населения".
Он также рассказал, что в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи.
"Также подорожали молоко, сахар, яйца и пальмовое масло. Повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям", — сказал председатель ассоциации, подчеркнув, что предел нагрузки достигнут.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".