https://ria.ru/20220404/gaz-1781714591.html

ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов

ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов - РИА Новости, 04.04.2022

ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов

Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:48

2022-04-04T15:48

2022-04-04T15:48

экономика

владимир путин

россия

еврокомиссия

газпромбанк

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге."Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты, а также со странами-членами", - сказал он.При этом он напомнил ранее выраженную позицию Еврокомиссии, согласованную с партнерами по G7: контракты должны соблюдаться, 97% соответствующих контрактов предполагают оплату в евро или долларах, компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, еврокомиссия, газпромбанк, евросоюз