ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов
Еврокомиссия изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов в рублях
Газодобывающее предприятие
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
"Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты, а также со странами-членами", - сказал он.
При этом он напомнил ранее выраженную позицию Еврокомиссии, согласованную с партнерами по G7: контракты должны соблюдаться, 97% соответствующих контрактов предполагают оплату в евро или долларах, компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.