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ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов
ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов - РИА Новости, 04.04.2022
ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов
Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:48
2022-04-04T15:48
экономика
владимир путин
россия
еврокомиссия
газпромбанк
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге."Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты, а также со странами-членами", - сказал он.При этом он напомнил ранее выраженную позицию Еврокомиссии, согласованную с партнерами по G7: контракты должны соблюдаться, 97% соответствующих контрактов предполагают оплату в евро или долларах, компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
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экономика, владимир путин, россия, еврокомиссия, газпромбанк, евросоюз
15:48 04.04.2022
 
ЕК изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов

Еврокомиссия изучает российскую позицию по оплате газовых контрактов в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
"Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты, а также со странами-членами", - сказал он.
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При этом он напомнил ранее выраженную позицию Еврокомиссии, согласованную с партнерами по G7: контракты должны соблюдаться, 97% соответствующих контрактов предполагают оплату в евро или долларах, компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
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