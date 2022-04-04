Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа
Итальянский министр Чинголани допустил возможность прекращения импорта российского газа
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются "достаточные резервы".
"На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными. Потому что у нас есть не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы, учитывая в том числе приближение хорошего сезона. Мы должны активно действовать, чтобы ускорить создание запасов газа, то есть заготовить резервы на зиму 2022-2023 годов", - заявил министр в понедельник в эфире радиостанции Radio24.
В воскресенье вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в популярной программе государственного телеканала Rai3, сообщил, что "в ближайшие часы может быть проведена дискуссия на тему импорта углеводородов из России". В этой связи он напомнил о целой серии своих визитов в газодобывающие страны, последний из которых только что состоялся в Азербайджан. Во время этих поездок Ди Майо вел переговоры об "усилении энергетического сотрудничества" и увеличении поставок газа на Апеннины. "Это одно из основополагающих решений, которое позволит нам стать независимыми от шантажа России по газу", - подчеркнул глава итальянского МИД.
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.