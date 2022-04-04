https://ria.ru/20220404/gaz-1781627989.html

Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа

Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа - РИА Новости, 04.04.2022

Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:46

2022-04-04T10:46

2022-04-04T10:46

марио драги

луиджи ди майо

италия

азербайджан

россия

в мире

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РИМ, 4 апр – РИА Новости. Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются "достаточные резервы"."На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными. Потому что у нас есть не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы, учитывая в том числе приближение хорошего сезона. Мы должны активно действовать, чтобы ускорить создание запасов газа, то есть заготовить резервы на зиму 2022-2023 годов", - заявил министр в понедельник в эфире радиостанции Radio24.В этой связи Чинголани также сообщил, что Италия находится в постоянном контакте с другими европейским странами, прежде всего, с Францией и Германией.В воскресенье вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в популярной программе государственного телеканала Rai3, сообщил, что "в ближайшие часы может быть проведена дискуссия на тему импорта углеводородов из России". В этой связи он напомнил о целой серии своих визитов в газодобывающие страны, последний из которых только что состоялся в Азербайджан. Во время этих поездок Ди Майо вел переговоры об "усилении энергетического сотрудничества" и увеличении поставок газа на Апеннины. "Это одно из основополагающих решений, которое позволит нам стать независимыми от шантажа России по газу", - подчеркнул глава итальянского МИД.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

марио драги, луиджи ди майо, италия, азербайджан, россия, в мире