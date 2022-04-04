Рейтинг@Mail.ru
Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/gaz-1781627989.html
Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа
Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа - РИА Новости, 04.04.2022
Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа
Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:46
2022-04-04T10:46
марио драги
луиджи ди майо
италия
азербайджан
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются "достаточные резервы"."На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными. Потому что у нас есть не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы, учитывая в том числе приближение хорошего сезона. Мы должны активно действовать, чтобы ускорить создание запасов газа, то есть заготовить резервы на зиму 2022-2023 годов", - заявил министр в понедельник в эфире радиостанции Radio24.В этой связи Чинголани также сообщил, что Италия находится в постоянном контакте с другими европейским странами, прежде всего, с Францией и Германией.В воскресенье вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в популярной программе государственного телеканала Rai3, сообщил, что "в ближайшие часы может быть проведена дискуссия на тему импорта углеводородов из России". В этой связи он напомнил о целой серии своих визитов в газодобывающие страны, последний из которых только что состоялся в Азербайджан. Во время этих поездок Ди Майо вел переговоры об "усилении энергетического сотрудничества" и увеличении поставок газа на Апеннины. "Это одно из основополагающих решений, которое позволит нам стать независимыми от шантажа России по газу", - подчеркнул глава итальянского МИД.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.
италия
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марио драги, луиджи ди майо, италия, азербайджан, россия, в мире
10:46 04.04.2022
 
Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа

Итальянский министр Чинголани допустил возможность прекращения импорта российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив при этом, что у страны имеются "достаточные резервы".
"На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными. Потому что у нас есть не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы, учитывая в том числе приближение хорошего сезона. Мы должны активно действовать, чтобы ускорить создание запасов газа, то есть заготовить резервы на зиму 2022-2023 годов", - заявил министр в понедельник в эфире радиостанции Radio24.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
В этой связи Чинголани также сообщил, что Италия находится в постоянном контакте с другими европейским странами, прежде всего, с Францией и Германией.
В воскресенье вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в популярной программе государственного телеканала Rai3, сообщил, что "в ближайшие часы может быть проведена дискуссия на тему импорта углеводородов из России". В этой связи он напомнил о целой серии своих визитов в газодобывающие страны, последний из которых только что состоялся в Азербайджан. Во время этих поездок Ди Майо вел переговоры об "усилении энергетического сотрудничества" и увеличении поставок газа на Апеннины. "Это одно из основополагающих решений, которое позволит нам стать независимыми от шантажа России по газу", - подчеркнул глава итальянского МИД.
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
Посмотреть
 
Марио ДрагиЛуиджи Ди МайоИталияАзербайджанРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала