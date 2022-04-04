Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт
Эксперт Конопляник: Европа проиграет в глобальной конкуренции без сотрудничества с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ.
"Без сотрудничества с Россией (в области энергетики) Европа обречена не только на проигрыш в глобальной конкуренции, она сегодня уже является там самым слабым звеном, но реально будут возрастать дальнейшие риски саморазрушения Европы", - сказал он в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".