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Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2022
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Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт
Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2022
Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт
Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:04
2022-04-04T14:04
экономика
дмитрий песков
владимир путин
европа
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ."Без сотрудничества с Россией (в области энергетики) Европа обречена не только на проигрыш в глобальной конкуренции, она сегодня уже является там самым слабым звеном, но реально будут возрастать дальнейшие риски саморазрушения Европы", - сказал он в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".
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экономика, дмитрий песков, владимир путин, европа, россия
14:04 04.04.2022
 
Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт

Эксперт Конопляник: Европа проиграет в глобальной конкуренции без сотрудничества с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ.
"Без сотрудничества с Россией (в области энергетики) Европа обречена не только на проигрыш в глобальной конкуренции, она сегодня уже является там самым слабым звеном, но реально будут возрастать дальнейшие риски саморазрушения Европы", - сказал он в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".
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