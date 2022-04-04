https://ria.ru/20220404/evropa-1781680181.html

Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт

Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2022

Европа проиграет в глобальной конкуренции без России, считает эксперт

Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:04

2022-04-04T14:04

2022-04-04T14:04

экономика

дмитрий песков

владимир путин

европа

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией в сфере энергетики Европа обречена на проигрыш в глобальной конкуренции и на саморазрушение, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ."Без сотрудничества с Россией (в области энергетики) Европа обречена не только на проигрыш в глобальной конкуренции, она сегодня уже является там самым слабым звеном, но реально будут возрастать дальнейшие риски саморазрушения Европы", - сказал он в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".

европа

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, европа, россия