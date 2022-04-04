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Голландского журналиста экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны" - РИА Новости, 04.04.2022
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https://ria.ru/20220404/ekstraditsiya-1781673471.html
Голландского журналиста экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны"
Голландского журналиста экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны" - РИА Новости, 04.04.2022
Голландского журналиста экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны"
Голландский военный репортер Роберт Дулмерс, сотрудничающий с изданием Nederlands Dagblad, сообщил, что его выслали с Украины за публикацию снимков в Twitter,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:37
2022-04-04T13:37
в мире
нидерланды
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Голландский военный репортер Роберт Дулмерс, сотрудничающий с изданием Nederlands Dagblad, сообщил, что его выслали с Украины за публикацию снимков в Twitter, которую Киев счел разглашением государственной тайны."Меня экстрадировали с Украины за то, что я выполнял свою работу, и объявили персоной нон-грата на 10 лет", - написал журналист в своем Twitter.Он также сообщил, что работал на Украине в соответствии с правилами своей аккредитации."Я только на этой неделе узнал о том, что Украина ввела новые правила, лишившие возможности работать прессу. Нас не информировали", - рассказал голландец.По его словам, Украина может надеяться на членство в ЕС только в том случае, если будет соблюдать основные принципы свободы прессы.По данным Nederlands Dagblad, Дулмерс заснял на видео ракетный обстрел Одессы и разместил снимки в Twitter, после чего власти Украины обвинили его в разглашении государственной тайны.В воскресенье днем ​​несколько мужчин отвезли Дулмерса в полицейский участок. По словам журналиста, с ним обращались достаточно грубо."Они схватили меня, когда я разговаривал по телефону с представителем министерства иностранных дел Нидерландов. Потом у меня из рук вырвали телефон", - цитирует голландского репортера издание.По словам Далмерса, у него забрали паспорт, а когда он пытался сопротивляться, один из мужчин приставил к его голове пистолет. В полицейском участке ему сказали, что он лишен аккредитации военного журналиста и объявлен персоной нон-грата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, нидерланды, украина
13:37 04.04.2022
 
Голландского журналиста экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны"

Голландского репортера Роберта Дулмерса экстрадировали с Украины за "разглашение гостайны"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Голландский военный репортер Роберт Дулмерс, сотрудничающий с изданием Nederlands Dagblad, сообщил, что его выслали с Украины за публикацию снимков в Twitter, которую Киев счел разглашением государственной тайны.
"Меня экстрадировали с Украины за то, что я выполнял свою работу, и объявили персоной нон-грата на 10 лет", - написал журналист в своем Twitter.
Он также сообщил, что работал на Украине в соответствии с правилами своей аккредитации.
"Я только на этой неделе узнал о том, что Украина ввела новые правила, лишившие возможности работать прессу. Нас не информировали", - рассказал голландец.
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По его словам, Украина может надеяться на членство в ЕС только в том случае, если будет соблюдать основные принципы свободы прессы.
По данным Nederlands Dagblad, Дулмерс заснял на видео ракетный обстрел Одессы и разместил снимки в Twitter, после чего власти Украины обвинили его в разглашении государственной тайны.
В воскресенье днем ​​несколько мужчин отвезли Дулмерса в полицейский участок. По словам журналиста, с ним обращались достаточно грубо.
"Они схватили меня, когда я разговаривал по телефону с представителем министерства иностранных дел Нидерландов. Потом у меня из рук вырвали телефон", - цитирует голландского репортера издание.
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По словам Далмерса, у него забрали паспорт, а когда он пытался сопротивляться, один из мужчин приставил к его голове пистолет. В полицейском участке ему сказали, что он лишен аккредитации военного журналиста и объявлен персоной нон-грата.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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