17:41 04.04.2022 (обновлено: 17:42 04.04.2022)
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова за его позицию
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей.
"Российский программист заслуживает быть увековеченным за позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей", - сообщил Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
В сообщении отмечается, что "орловская ЛДПР обратилась" к мэрии с инициативой назвать улицу города в честь российского программиста Павла Дурова, создателя соцсетей Telegram и ВКонтакте.
"Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города. Павел Дуров построил успешную карьеру в IT, всего добился сам и может служить примером для подражания нашей молодежи", - привет канал отрывок из обращения депутата Орловского областного совета народных депутатов Владислава Числова.