https://ria.ru/20220404/durov-1781748986.html

В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова

В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова - РИА Новости, 04.04.2022

В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова

Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:41

2022-04-04T17:41

2022-04-04T17:42

общество

павел дуров

россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей."Российский программист заслуживает быть увековеченным за позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей", - сообщил Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.В сообщении отмечается, что "орловская ЛДПР обратилась" к мэрии с инициативой назвать улицу города в честь российского программиста Павла Дурова, создателя соцсетей Telegram и ВКонтакте."Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города. Павел Дуров построил успешную карьеру в IT, всего добился сам и может служить примером для подражания нашей молодежи", - привет канал отрывок из обращения депутата Орловского областного совета народных депутатов Владислава Числова.

https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, павел дуров, россия, госдума рф, лдпр