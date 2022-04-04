Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/durov-1781748986.html
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова - РИА Новости, 04.04.2022
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова
Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:41
2022-04-04T17:42
общество
павел дуров
россия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_872790160ab9ace537fde74d565682f1.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей."Российский программист заслуживает быть увековеченным за позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей", - сообщил Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.В сообщении отмечается, что "орловская ЛДПР обратилась" к мэрии с инициативой назвать улицу города в честь российского программиста Павла Дурова, создателя соцсетей Telegram и ВКонтакте."Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города. Павел Дуров построил успешную карьеру в IT, всего добился сам и может служить примером для подражания нашей молодежи", - привет канал отрывок из обращения депутата Орловского областного совета народных депутатов Владислава Числова.
https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_112:0:1808:1272_1920x0_80_0_0_6144331dc2316d3aff24ccb2c3e482dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел дуров, россия, госдума рф, лдпр
17:41 04.04.2022 (обновлено: 17:42 04.04.2022)
 
В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова

В ЛДПР призвали назвать одну из улиц Орла в честь Павла Дурова за его позицию

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Орловское отделение ЛДПР обратилось к мэрии города с просьбой назвать одну из улиц города в честь Павла Дурова за его позицию в разгар блокировки соцсетей.
"Российский программист заслуживает быть увековеченным за позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей", - сообщил Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
В сообщении отмечается, что "орловская ЛДПР обратилась" к мэрии с инициативой назвать улицу города в честь российского программиста Павла Дурова, создателя соцсетей Telegram и ВКонтакте.
"Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города. Павел Дуров построил успешную карьеру в IT, всего добился сам и может служить примером для подражания нашей молодежи", - привет канал отрывок из обращения депутата Орловского областного совета народных депутатов Владислава Числова.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы
 
ОбществоПавел ДуровРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала