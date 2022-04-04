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Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220404/dorogi-1781726815.html
Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году
Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году - РИА Новости, 04.04.2022
Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:22
2022-04-04T16:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с зампредами правительства 4 апреля, сообщает телеканал "360".Он добавил, что в планах также начать строительство на 31-м объекте. Развитие дорожной сети важно для экономики региона и качества жизни жителей, подчеркнул Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
16:22 04.04.2022
 

Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году

© РИА Новости / Виталий ТимкивСтроительство транспортной развязки
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с зампредами правительства 4 апреля, сообщает телеканал "360".

"Дорожная инфраструктура — здесь, как вы знаете, у нас большая программа и на федеральном уровне. Строятся магистрали Москва — Казань, “Урал” М5, реализуются большие региональные проекты", – сказал губернатор.

Он добавил, что в планах также начать строительство на 31-м объекте. Развитие дорожной сети важно для экономики региона и качества жизни жителей, подчеркнул Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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