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Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году
Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году - РИА Новости, 04.04.2022
Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:22
2022-04-04T16:22
2022-04-04T16:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с зампредами правительства 4 апреля, сообщает телеканал "360".Он добавил, что в планах также начать строительство на 31-м объекте. Развитие дорожной сети важно для экономики региона и качества жизни жителей, подчеркнул Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)