https://ria.ru/20220404/dorogi-1781726815.html

Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году

Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году - РИА Новости, 04.04.2022

Губернатор Подмосковья анонсировал сдачу 16 дорог в 2022 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:22

2022-04-04T16:22

2022-04-04T16:22

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал сдачу 16 объектов дорожной инфраструктуры в регионе до конца года. Об этом он заявил на совещании с зампредами правительства 4 апреля, сообщает телеканал "360".Он добавил, что в планах также начать строительство на 31-м объекте. Развитие дорожной сети важно для экономики региона и качества жизни жителей, подчеркнул Воробьев.

https://ria.ru/20220201/platezhi-1770523853.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)