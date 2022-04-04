https://ria.ru/20220404/donbass-1781774182.html

Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта, заявили в Минобороны

Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.04.2022

Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта, заявили в Минобороны

Подразделения народной милиции ЛНР продвинулись на два километра и блокировали три населенных пункта, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:17

2022-04-04T20:17

2022-04-04T21:14

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

украина

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Подразделения народной милиции ЛНР продвинулись на два километра и блокировали три населенных пункта, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной милиции Луганской республики, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/bespilotniki-1781775323.html

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

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2022

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о продвижении Народной милиции ЛНР Подразделения Народной милиции ЛНР за день продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское, Боровское, Метелкино. За день авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины, среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. В районе Северодонецка сбиты два беспилотника. Всего с начала операции уничтожены, в частности, 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня. 2022-04-04T20:17 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, донбасс, игорь конашенков