https://ria.ru/20220404/donbass-1781697456.html

За фейками на Украине стоят западные спецслужбы, заявили в ЛНР

За фейками на Украине стоят западные спецслужбы, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

За фейками на Украине стоят западные спецслужбы, заявили в ЛНР

Против Луганской народной республики развязана информационная война, за системной подачей Украиной фейков стоят западные спецслужбы, заявил в понедельник... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:55

2022-04-04T14:55

2022-04-04T15:08

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Против Луганской народной республики развязана информационная война, за системной подачей Украиной фейков стоят западные спецслужбы, заявил в понедельник заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль."Мы отмечаем факт того, что против нас развязана информационная война, и, действительно, мы видим системную подачу фейков. Мы понимаем, что этим занимается системно украинское правительство, мы понимаем, что за этим стоят западные спецслужбы", - сказал он в эфире канала "Россия 24".По его словам, та информационная политика, которую ведут сегодня украинские власти на украинских территориях, оказала большой эффект.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/aziya-1781651917.html

https://ria.ru/20220304/krym-1776554650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, киевская область, россия, совет безопасности оон, киев, ситуация в днр и лнр