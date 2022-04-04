https://ria.ru/20220404/donbass-1781687553.html

При обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.04.2022

При обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Еще одна жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:20

2022-04-04T14:20

2022-04-04T14:20

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Еще одна жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее ведомство сообщило, что в 11.45 мск был зафиксирован обстрел Первомайска, украинские войска выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра. В воскресенье в результате обстрела Первомайска со стороны украинских войск получила ранения женщина 1985 года рождения."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получила ранения женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что из-за обстрела разрушен жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/pervomaysk-1781660620.html

https://ria.ru/20220403/donbass-1781508604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, первомайск, украина