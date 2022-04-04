https://ria.ru/20220404/donbass-1781636125.html

В ДНР за 47 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 70 человек

В ДНР за 47 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 70 человек - РИА Новости, 04.04.2022

В ДНР за 47 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 70 человек

Более 70 человек погибли, более 1000 пострадали за 47 дней эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:19

2022-04-04T11:19

2022-04-04T11:30

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Более 70 человек погибли, более 1000 пострадали за 47 дней эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 47 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1019 мирных жителей, ...в том числе 60 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска за 47 дней выпустили по территории республики более 18,5 тысячи боеприпасов, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1749 ракет РСЗО БМ-21 "Град".СЦКК зафиксировано 1627 фактов ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям, "из них с применением тяжелого вооружения – 1449", уточнили в представительстве.По данным ведомства, за 47 дней зафиксировали повреждение 1 896 жилых домостроений и 488 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/obstrel-1781634053.html

https://ria.ru/20220404/donbass-1781626615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сцкк