https://ria.ru/20220404/donbass-1781629852.html

За сутки 12 украинских военных перешли на сторону ДНР

За сутки 12 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 04.04.2022

За сутки 12 украинских военных перешли на сторону ДНР

Двенадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в понедельник Народная... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:53

2022-04-04T10:53

2022-04-04T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Двенадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в понедельник Народная милиция ДНР."Двенадцать военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/donbass-1781626615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донбасс