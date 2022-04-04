За сутки 12 украинских военных перешли на сторону ДНР
За сутки 12 украинских военных из трех бригад сложили оружие и перешли на сторону ДНР
© РИА Новости / Михаил АндроникВоеннослужащие ДНР возле БТР-82А во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
Военнослужащие ДНР возле БТР-82А во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Двенадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в понедельник Народная милиция ДНР.
"Двенадцать военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.