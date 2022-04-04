https://ria.ru/20220404/donbass-1781626615.html

Войска ДНР за сутки уничтожили более 50 националистов

Войска ДНР за сутки уничтожили более 50 националистов - РИА Новости, 04.04.2022

Войска ДНР за сутки уничтожили более 50 националистов

Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 50 человек личного состава, а также... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:40

2022-04-04T10:40

2022-04-04T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, один танк, две БМП, одну бронированную машину, два грузовых транспортных средства и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/novobakhmutovka-1781620461.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире