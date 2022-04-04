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При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/donbass-1781626081.html
При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом
При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом - РИА Новости, 04.04.2022
При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом
Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:38
2022-04-04T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
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КИРОВСК (Луганская область), 4 апр - РИА Новости. Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости местный житель Михаил Пахомов."Мы находились в квартире. Произошел разрыв: посыпались стекла, осколки полетели, срезало люстру", - сказал он.Супруга мужчины рассказала, что взрыв был не один.По данным Народной милиции ЛНР, около дома разорвались артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/obstrely-1781583028.html
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781610192.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, украина
10:38 04.04.2022
 
При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом

При обстреле со стороны ВСУ города Кировск в Луганской области поврежден жилой дом

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
КИРОВСК (Луганская область), 4 апр - РИА Новости. Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости местный житель Михаил Пахомов.
"Мы находились в квартире. Произошел разрыв: посыпались стекла, осколки полетели, срезало люстру", - сказал он.
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 23:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе
Супруга мужчины рассказала, что взрыв был не один.
"Потом произошел второй разрыв, вся спальня в дыму, и мы бегом в прихожую", - добавила она.
По данным Народной милиции ЛНР, около дома разорвались артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители города во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
09:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек
 
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