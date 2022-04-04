При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом
При обстреле со стороны ВСУ города Кировск в Луганской области поврежден жилой дом
Украинские военные в городе Буча
КИРОВСК (Луганская область), 4 апр - РИА Новости. Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости местный житель Михаил Пахомов.
"Мы находились в квартире. Произошел разрыв: посыпались стекла, осколки полетели, срезало люстру", - сказал он.
Супруга мужчины рассказала, что взрыв был не один.
"Потом произошел второй разрыв, вся спальня в дыму, и мы бегом в прихожую", - добавила она.
По данным Народной милиции ЛНР, около дома разорвались артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.