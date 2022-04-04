https://ria.ru/20220404/donbass-1781626081.html

При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом

При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом - РИА Новости, 04.04.2022

При обстреле со стороны ВСУ в Луганской области поврежден жилой дом

Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:38

2022-04-04T10:38

2022-04-04T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

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КИРОВСК (Луганская область), 4 апр - РИА Новости. Жилой дом поврежден при обстреле украинскими военными города Кировск в Луганской области, осколки разбили окна и попали в квартиру, рассказал РИА Новости местный житель Михаил Пахомов."Мы находились в квартире. Произошел разрыв: посыпались стекла, осколки полетели, срезало люстру", - сказал он.Супруга мужчины рассказала, что взрыв был не один.По данным Народной милиции ЛНР, около дома разорвались артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/obstrely-1781583028.html

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781610192.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, украина