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Потери украинских войск в ЛНР составили 30 человек за сутки - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/donbass-1781622376.html
Потери украинских войск в ЛНР составили 30 человек за сутки
Потери украинских войск в ЛНР составили 30 человек за сутки - РИА Новости, 04.04.2022
Потери украинских войск в ЛНР составили 30 человек за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за сутки потеряли 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:27
2022-04-04T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за сутки потеряли 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/dnr-1781611110.html
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украина
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
10:27 04.04.2022 (обновлено: 10:30 04.04.2022)
 
Потери украинских войск в ЛНР составили 30 человек за сутки

В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 30 человек

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за сутки потеряли 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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