https://ria.ru/20220404/donbass-1781620751.html
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское - РИА Новости, 04.04.2022
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское
Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.
https://ria.ru/20220404/donbass-1781622376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
10:17 04.04.2022 (обновлено: 10:29 04.04.2022)
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское с востока и юга