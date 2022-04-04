https://ria.ru/20220404/donbass-1781620751.html

Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское

Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское - РИА Новости, 04.04.2022

Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское

Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:17

2022-04-04T10:17

2022-04-04T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика