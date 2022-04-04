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Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/donbass-1781620751.html
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское - РИА Новости, 04.04.2022
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское
Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.
https://ria.ru/20220404/donbass-1781622376.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
10:17 04.04.2022 (обновлено: 10:29 04.04.2022)
 
Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское

Подразделения ЛНР заблокировали Новотошковское с востока и юга

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВоеннослужащие минометного взвода Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ в Луганской области
Военнослужащие минометного взвода Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.
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