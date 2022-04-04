08:03 04.04.2022 (обновлено: 08:18 04.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три мины калибра 120 миллиметров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.50 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.