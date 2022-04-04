https://ria.ru/20220404/donbass-1781588581.html

Кадыров призвал наладить работу органов власти в освобожденном Донбассе

Кадыров призвал наладить работу органов власти в освобожденном Донбассе - РИА Новости, 04.04.2022

Кадыров призвал наладить работу органов власти в освобожденном Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T01:20

2022-04-04T01:20

2022-04-04T01:21

владимир путин

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса.Он считает, что в каждом населенном пункте необходимо определить руководителя с "организационным потенциалом", чтобы "помощь любого рода" доходила до конкретного адресата."Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу — от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, — мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи", — отметил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/shutrm-1781587414.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, в мире, грозный