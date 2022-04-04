01:20 04.04.2022 (обновлено: 01:21 04.04.2022)
Кадыров призвал наладить работу органов власти в освобожденном Донбассе
Кадыров призвал наладить работу органов госвласти в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса.
"Как и сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты, я прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти", — написал Кадыров.
Он считает, что в каждом населенном пункте необходимо определить руководителя с "организационным потенциалом", чтобы "помощь любого рода" доходила до конкретного адресата.
"Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу — от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, — мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи", — отметил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Что Россия должна сделать с Украиной