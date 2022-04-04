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Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
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Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T23:22
2022-04-04T23:22
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
в мире
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений."Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?" - написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что ответ будет разрушительным. "И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего", - считает он.Зампред Совбеза назвал такие действия продолжением давления на Россию."Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику", - отметил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, в мире, политика
23:22 04.04.2022
 
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов

Медведев о высылке дипломатов: ответ будет разрушительным для двусторонних отношений

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.
"Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?" - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что ответ будет разрушительным. "И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего", - считает он.
Зампред Совбеза назвал такие действия продолжением давления на Россию.
"Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику", - отметил Медведев.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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