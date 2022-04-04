https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781797782.html
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T23:22
2022-04-04T23:22
2022-04-04T23:22
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений."Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?" - написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что ответ будет разрушительным. "И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего", - считает он.Зампред Совбеза назвал такие действия продолжением давления на Россию."Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, в мире, политика
Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов
Медведев о высылке дипломатов: ответ будет разрушительным для двусторонних отношений
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высылки российских дипломатов, заявив, что ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.
"Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?" - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев
добавил, что ответ будет разрушительным. "И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России
? Ничего", - считает он.
Зампред Совбеза назвал такие действия продолжением давления на Россию.
"Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику", - отметил Медведев.