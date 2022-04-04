https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781782692.html
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине
Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:15
2022-04-04T21:15
2022-04-04T21:21
в мире
санкции в отношении россии
германия
россия
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии.Сообщается, что "германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата".
https://ria.ru/20220404/posol-1781782178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, германия, россия
21:15 04.04.2022 (обновлено: 21:21 04.04.2022)
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине
Посольство в Германии сообщило, что Берлин выслал 40 российских дипломатов