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Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
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Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине
Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:15
2022-04-04T21:21
в мире
санкции в отношении россии
германия
россия
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии.Сообщается, что "германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата".
https://ria.ru/20220404/posol-1781782178.html
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в мире, санкции в отношении россии, германия, россия
21:15 04.04.2022 (обновлено: 21:21 04.04.2022)
 
Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине

Посольство в Германии сообщило, что Берлин выслал 40 российских дипломатов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии.
Сообщается, что "германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата".
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