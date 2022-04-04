https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781782692.html

Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине

Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022

Германия выслала 40 российских дипломатов, заявило посольство в Берлине

Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:15

2022-04-04T21:15

2022-04-04T21:21

в мире

санкции в отношении россии

германия

россия

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Германия приняла решение объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии.Сообщается, что "германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата".

https://ria.ru/20220404/posol-1781782178.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, санкции в отношении россии, германия, россия