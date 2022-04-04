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МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
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МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:00
2022-04-04T21:00
в мире
париж
мид франции‎
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов."Ответим",- сказала она РИА Новости.Ранее МИД Франции заявил, что Париж решил выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.
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в мире, париж, мид франции‎, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
21:00 04.04.2022
 
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов

Захарова: Москва ответит на решение Парижа выслать несколько российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов.
"Ответим",- сказала она РИА Новости.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
Ранее МИД Франции заявил, что Париж решил выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.
 
В миреПарижМИД Франции‎Санкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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