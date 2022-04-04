https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781780686.html
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:00
2022-04-04T21:00
2022-04-04T21:00
в мире
париж
мид франции
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов."Ответим",- сказала она РИА Новости.Ранее МИД Франции заявил, что Париж решил выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, мид франции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов
Захарова: Москва ответит на решение Парижа выслать несколько российских дипломатов