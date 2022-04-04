https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781780686.html

МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов

МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022

МИД пообещал ответить Парижу на решение выслать российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:00

2022-04-04T21:00

2022-04-04T21:00

в мире

париж

мид франции‎

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать ряд российских дипломатов."Ответим",- сказала она РИА Новости.Ранее МИД Франции заявил, что Париж решил выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

париж

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, мид франции‎, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова