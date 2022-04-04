https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781780239.html
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов
Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:56
2022-04-04T20:56
2022-04-04T21:06
в мире
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мид франции
мария захарова
париж
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны.Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Отмечалось, что "этот шаг является частью общеевропейского подхода".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мид франции, мария захарова, париж
20:56 04.04.2022 (обновлено: 21:06 04.04.2022)
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов
Франс Пресс: Франция вышлет 35 российских дипломатов