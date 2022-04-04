https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781780239.html

По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов

По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022

По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов

Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:56

2022-04-04T20:56

2022-04-04T21:06

в мире

франция

мид франции‎

мария захарова

париж

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны.Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Отмечалось, что "этот шаг является частью общеевропейского подхода".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

франция

париж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, мид франции‎, мария захарова, париж