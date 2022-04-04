Рейтинг@Mail.ru
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781780239.html
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов
Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:56
2022-04-04T21:06
в мире
франция
мид франции‎
мария захарова
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15728/30/157283010_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_bfad6e975ce8c96ac2ef066cea7fba4b.jpg
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны.Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Отмечалось, что "этот шаг является частью общеевропейского подхода".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15728/30/157283010_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_f7a4944f80121ab234a71553137fba43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, мид франции‎, мария захарова, париж
20:56 04.04.2022 (обновлено: 21:06 04.04.2022)
 
По данным СМИ, Франция вышлет 35 российских дипломатов

Франс Пресс: Франция вышлет 35 российских дипломатов

© ru.wikipedia.orgЕлисейский дворец
Елисейский дворец
© ru.wikipedia.org
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к министерству иностранных дел страны.
Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Отмечалось, что "этот шаг является частью общеевропейского подхода".
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
 
В миреФранцияМИД Франции‎Мария ЗахароваПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала