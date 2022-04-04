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Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
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Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ
Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу OE24 не исключил высылки российских дипломатов из страны. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:26
2022-04-04T17:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
австрия
мид австрии
санкции в отношении россии
дмитрий песков
москва
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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу OE24 не исключил высылки российских дипломатов из страны."В интервью oe24.TV глава МИД не исключает высылки российских дипломатов из Австрии", - говорится в сообщении телеканала, который приводит выдержки из интервью.Шалленберг резко раскритиковал российского посла за заявления, сделанные им в интервью изданию Profil, сообщив, что снова вызывает дипломата в МИД в понедельник."Поэтому его снова вызывают в МИД. Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем", - сказал Шалленберг.На вопрос, почему Австрия до сих пор не выслала ни одного российского дипломата, Шалленберг ответил: "Я первый министр иностранных дел Второй республики, объявивший российского дипломата персоной нон грата".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/avstriya-1781743098.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии, дмитрий песков, москва, совет безопасности оон, александер шалленберг
17:26 04.04.2022 (обновлено: 17:46 04.04.2022)
 
Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ

oe24.TV: глава МИД Австрии Шалленберг не исключил высылки российских дипломатов из страны

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александр Шалленберг
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг
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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу OE24 не исключил высылки российских дипломатов из страны.
"В интервью oe24.TV глава МИД не исключает высылки российских дипломатов из Австрии", - говорится в сообщении телеканала, который приводит выдержки из интервью.
Шалленберг резко раскритиковал российского посла за заявления, сделанные им в интервью изданию Profil, сообщив, что снова вызывает дипломата в МИД в понедельник.
"Поэтому его снова вызывают в МИД. Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем", - сказал Шалленберг.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:17
Австрия хочет сократить зависимость от российского газа
На вопрос, почему Австрия до сих пор не выслала ни одного российского дипломата, Шалленберг ответил: "Я первый министр иностранных дел Второй республики, объявивший российского дипломата персоной нон грата".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:09
ЕС усилит санкции против России, заявила глава МИД Германии
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреАвстрияМИД АвстрииСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковМоскваСовет Безопасности ООНАлександер Шалленберг
 
 
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