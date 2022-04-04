Рейтинг@Mail.ru
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781614198.html
Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе - РИА Новости, 04.04.2022
Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов
Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:38
2022-04-04T09:38
в мире
олаф шольц
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники.По информации СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил проработать этот вопрос. Как уточняет RT, речь идет о высылке около ста сотрудников российских дипломатических представительств.Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов. Тем не менее, по данным издания, в правительстве Германии нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки может стать подозрение в работе на российские спецслужбы.
https://ria.ru/20220401/shpionazh-1781307235.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, берлин (город), германия
09:38 04.04.2022
 
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе

Bild: Германия примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники.
По информации СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил проработать этот вопрос. Как уточняет RT, речь идет о высылке около ста сотрудников российских дипломатических представительств.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов. Тем не менее, по данным издания, в правительстве Германии нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки может стать подозрение в работе на российские спецслужбы.
Офицер бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:11
В Берлине обвинили офицера запаса бундесвера в шпионаже в пользу России
 
В миреОлаф ШольцБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала