https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781614198.html
Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе - РИА Новости, 04.04.2022
Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов
Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:38
2022-04-04T09:38
2022-04-04T09:38
в мире
олаф шольц
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники.По информации СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил проработать этот вопрос. Как уточняет RT, речь идет о высылке около ста сотрудников российских дипломатических представительств.Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов. Тем не менее, по данным издания, в правительстве Германии нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки может стать подозрение в работе на российские спецслужбы.
https://ria.ru/20220401/shpionazh-1781307235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, берлин (город), германия
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе
Bild: Германия примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе