https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781614198.html

Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов

Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе - РИА Новости, 04.04.2022

Германия собралась выслать около сотни российских дипломатов

Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:38

2022-04-04T09:38

2022-04-04T09:38

в мире

олаф шольц

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководство Германии примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе, пишет Bild со ссылкой на источники.По информации СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил проработать этот вопрос. Как уточняет RT, речь идет о высылке около ста сотрудников российских дипломатических представительств.Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов. Тем не менее, по данным издания, в правительстве Германии нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки может стать подозрение в работе на российские спецслужбы.

https://ria.ru/20220401/shpionazh-1781307235.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, олаф шольц, берлин (город), германия