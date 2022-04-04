https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781585439.html

Захарова назвала причину высылки российских дипломатов

Захарова назвала причину высылки российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова назвала причину высылки российских дипломатов

Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:00

2022-04-04T00:00

2022-04-04T00:00

россия

в мире

мария захарова

польша

болгария

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Где-то сразу говорят о политической составляющей, до сих пор такое разноголосое, но заключено оно в одном: просто сделать все, для того чтобы российские дипломаты, российские посольства были обескровлены", - отметила она."Естественно, если высылается 45 человек, как это было сделано в Польше, дипломатов, десятки, как это было сделано в Болгарии и других восточно-европейских странах. Уже заявлены, пошли утечки о том, что эта цепочка будет продолжена", - пояснила Захарова.По ее словам, "это делается специально для того, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах, ни политическими контактами, ни информационной позицией". "Про экономическую деятельность я уже не говорю", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html

россия

польша

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, мария захарова, польша, болгария