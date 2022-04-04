Захарова назвала причину высылки российских дипломатов
Захарова: серия высылок дипломатов направлена на то, чтобы обескровить посольства
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У всех по-разному, кто-то говорит, что высылают дипломатов за деятельность, не совместимую с заявленной. Мы прекрасно понимаем, что за этим скрываются совершено другие вещи, это демонстративная позиция коллективного запада, обвиняющего нас в создании кризиса, пытавшегося таким образом наказать политически", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
"Где-то сразу говорят о политической составляющей, до сих пор такое разноголосое, но заключено оно в одном: просто сделать все, для того чтобы российские дипломаты, российские посольства были обескровлены", - отметила она.
По ее словам, "это делается специально для того, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах, ни политическими контактами, ни информационной позицией". "Про экономическую деятельность я уже не говорю", - добавила Захарова.