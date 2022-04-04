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Захарова назвала причину высылки российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
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Захарова назвала причину высылки российских дипломатов
Захарова назвала причину высылки российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова назвала причину высылки российских дипломатов
Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:00
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россия
в мире
мария захарова
польша
болгария
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Где-то сразу говорят о политической составляющей, до сих пор такое разноголосое, но заключено оно в одном: просто сделать все, для того чтобы российские дипломаты, российские посольства были обескровлены", - отметила она."Естественно, если высылается 45 человек, как это было сделано в Польше, дипломатов, десятки, как это было сделано в Болгарии и других восточно-европейских странах. Уже заявлены, пошли утечки о том, что эта цепочка будет продолжена", - пояснила Захарова.По ее словам, "это делается специально для того, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах, ни политическими контактами, ни информационной позицией". "Про экономическую деятельность я уже не говорю", - добавила Захарова.
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россия, в мире, мария захарова, польша, болгария
00:00 04.04.2022
 
Захарова назвала причину высылки российских дипломатов

Захарова: серия высылок дипломатов направлена на то, чтобы обескровить посольства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия последних высылок российских дипломатов из западных стран направлена на то, чтобы посольства были обескровлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У всех по-разному, кто-то говорит, что высылают дипломатов за деятельность, не совместимую с заявленной. Мы прекрасно понимаем, что за этим скрываются совершено другие вещи, это демонстративная позиция коллективного запада, обвиняющего нас в создании кризиса, пытавшегося таким образом наказать политически", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
"Где-то сразу говорят о политической составляющей, до сих пор такое разноголосое, но заключено оно в одном: просто сделать все, для того чтобы российские дипломаты, российские посольства были обескровлены", - отметила она.
"Естественно, если высылается 45 человек, как это было сделано в Польше, дипломатов, десятки, как это было сделано в Болгарии и других восточно-европейских странах. Уже заявлены, пошли утечки о том, что эта цепочка будет продолжена", - пояснила Захарова.
По ее словам, "это делается специально для того, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах, ни политическими контактами, ни информационной позицией". "Про экономическую деятельность я уже не говорю", - добавила Захарова.
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