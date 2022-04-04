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Детский сад на 200 мест построят в Химках - РИА Новости, 04.04.2022
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Детский сад на 200 мест построят в Химках
Детский сад на 200 мест построят в Химках - РИА Новости, 04.04.2022
Детский сад на 200 мест построят в Химках
Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:27
2022-04-04T15:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
химки
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное образовательное учреждение планируется построить и ввести в эксплуатацию на улице Зеленая в городе Химки в 2024 году.В детском саду разместятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медблок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.Процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.
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московская область (подмосковье), общество, химки
15:27 04.04.2022
 

Детский сад на 200 мест построят в Химках

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСтулья в детском саду
Стулья в детском саду - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Дошкольное образовательное учреждение планируется построить и ввести в эксплуатацию на улице Зеленая в городе Химки в 2024 году.
"Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета", - уточнили в ведомстве.
В детском саду разместятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медблок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.
Процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.
Капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 20:15Новости Подмосковья
Подмосковье потратит более 8,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоХимки
 
 
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