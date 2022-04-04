https://ria.ru/20220404/detsad-1781703748.html
Детский сад на 200 мест построят в Химках
Детский сад на 200 мест построят в Химках - РИА Новости, 04.04.2022
Детский сад на 200 мест построят в Химках
Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:27
2022-04-04T15:27
2022-04-04T15:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781703965_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_47cc5eb4442230236d20e1cebf086805.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное образовательное учреждение планируется построить и ввести в эксплуатацию на улице Зеленая в городе Химки в 2024 году.В детском саду разместятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медблок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.Процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.
https://ria.ru/20220124/stroitelstvo-1769321807.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781703965_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_b00e0b9ec203c3af53109f88ca3028bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, химки