https://ria.ru/20220404/detsad-1781703748.html

Детский сад на 200 мест построят в Химках

Детский сад на 200 мест построят в Химках - РИА Новости, 04.04.2022

Детский сад на 200 мест построят в Химках

Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:27

2022-04-04T15:27

2022-04-04T15:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

химки

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Дошкольное образовательное учреждение планируется построить и ввести в эксплуатацию на улице Зеленая в городе Химки в 2024 году.В детском саду разместятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медблок. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.Процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.

https://ria.ru/20220124/stroitelstvo-1769321807.html

московская область (подмосковье)

химки

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, химки