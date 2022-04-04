Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал Делимханова героическим человеком - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/delimkhanov-1781747982.html
Володин назвал Делимханова героическим человеком
Володин назвал Делимханова героическим человеком - РИА Новости, 04.04.2022
Володин назвал Делимханова героическим человеком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал героическим человеком депутата Адама Делимханова, участвующего в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:38
2022-04-04T17:53
в мире
владимир путин
адам делимханов
россия
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70dcd87b2ceb45ecf73bc5a045f873a0.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал героическим человеком депутата Адама Делимханова, участвующего в специальной военной операции на Украине."Адам Делимханов, депутат Государственной думы, вместе со своими земляками, росгвардейцами из Чеченской Республики, с начала специальной военной операции находится в Донбассе. Сейчас — в Мариуполе. Героический человек. Участвует в освобождении города от неонацистов "Азова", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что сегодня момент истины для всех."Любовь к Родине и её предательство — это не абстрактные понятия, а конкретные поступки", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850923_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_15fc6bd9f27137c46c423a7e00914275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, адам делимханов, россия, мариуполь, украина
17:38 04.04.2022 (обновлено: 17:53 04.04.2022)
 
Володин назвал Делимханова героическим человеком

Спикер ГД Володин назвал участвующего в спецоперации Делимханова героическим человеком

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Адам Делимханов
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал героическим человеком депутата Адама Делимханова, участвующего в специальной военной операции на Украине.
"Адам Делимханов, депутат Государственной думы, вместе со своими земляками, росгвардейцами из Чеченской Республики, с начала специальной военной операции находится в Донбассе. Сейчас — в Мариуполе. Героический человек. Участвует в освобождении города от неонацистов "Азова", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что сегодня момент истины для всех.
"Любовь к Родине и её предательство — это не абстрактные понятия, а конкретные поступки", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ
 
В миреВладимир ПутинАдам ДелимхановРоссияМариупольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала