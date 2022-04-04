17:38 04.04.2022 (обновлено: 17:53 04.04.2022)
Володин назвал Делимханова героическим человеком
Спикер ГД Володин назвал участвующего в спецоперации Делимханова героическим человеком
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал героическим человеком депутата Адама Делимханова, участвующего в специальной военной операции на Украине.
"Адам Делимханов, депутат Государственной думы, вместе со своими земляками, росгвардейцами из Чеченской Республики, с начала специальной военной операции находится в Донбассе. Сейчас — в Мариуполе. Героический человек. Участвует в освобождении города от неонацистов "Азова", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что сегодня момент истины для всех.
"Любовь к Родине и её предательство — это не абстрактные понятия, а конкретные поступки", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.