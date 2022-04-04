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Биография Ильи Дарчиашвили

Биография Ильи Дарчиашвили - РИА Новости, 04.04.2022

Биография Ильи Дарчиашвили

Государственный деятель Грузии Илья Дарчиашвили родился 21 февраля 1981 года в Сигнахи (Грузия). РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:19

2022-04-04T13:19

2022-04-04T13:19

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грузия

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Государственный деятель Грузии Илья Дарчиашвили родился 21 февраля 1981 года в Сигнахи (Грузия).В 2002 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили по специальности "финансы и банковское дело", получив степень бакалавра экономики; в 2004 году – Тбилисский государственный университет по специальности "таможенное дело", получив степень магистра экономики; в 2011 году – Гренобльскую школу менеджмента (Grenoble Business School, Франция), получив степень магистра делового администрирования. В 2003-2004 годах работал специалистом по финансовому контролю и надзору в АО "Банк Республика".С 2004 года по 2006 год был начальником отдела обслуживания физических лиц АО "Банк Республика".В 2006-2012 годах – управляющий филиалом АО "Банк Республика" (Группа Societe Generale).С 2012 года по 2014 год работал в министерстве иностранных дел Грузии – в посольстве Грузии в Республике Польша. В 2014-2015 годах – первый заместитель директора Фонда муниципального развития Грузии. В 2015 году был исполнительным директором Фонда муниципального развития Грузии.С 2015 года по 2016 год – первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии.В эти же годы был членом наблюдательного совета Ассоциации аэропортов Грузии и членом наблюдательного совета Фонда муниципального развития Грузии. С 2016 года по 2017 год – чрезвычайный и полномочный посол министерства иностранных дел Грузии (посол по особым поручениям). В 2017-2021 годах был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Польша. С 2021 года – глава администрации правительства Грузии.4 апреля 2022 года стало известно, что Илья Дарчиашвили назначен министром иностранных дел Грузии. Дарчиашвили владеет английским, польским и русским языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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