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Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/chernigov-1781630855.html
Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией
Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией - РИА Новости, 04.04.2022
Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник заявил, что Украина после окончания боевых действий должна незамедлительно решить вопрос с канонической... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:56
2022-04-04T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
чернигов
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник заявил, что Украина после окончания боевых действий должна незамедлительно решить вопрос с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).По его словам, есть ряд вопросов, "на которые нужно было бы обществу дать ответ". "Дать ответ, может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина – штатные сотрудники ФСБ? Эти вопросы нужно решать за считанные дни", - сказал Атрошенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, вопросы эти нужно решать после того, как прекратятся боевые действия на Украине, по итогам которых будут подписаны соглашения, позволяющие Киеву получить "сверхсовременные хотя бы защитные вооружения".В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Владимир Зеленский в марте заявлял, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, в том числе "Оппозиционной платформа – За жизнь", "Партии Шария" и "Социалистов".
https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html
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в мире, украина, чернигов, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
10:56 04.04.2022
 
Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией

Мэр Чернигова Атрошенко призвал разобраться с УПЦ МП и "Оппозиционной платформой"

© Свято-Троїцький кафедральний соборСвято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник заявил, что Украина после окончания боевых действий должна незамедлительно решить вопрос с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).
По его словам, есть ряд вопросов, "на которые нужно было бы обществу дать ответ". "Дать ответ, может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина – штатные сотрудники ФСБ? Эти вопросы нужно решать за считанные дни", - сказал Атрошенко в эфире телеканала "Украина 24".
Депутаты партии Оппозиционная платформа — За жизнь во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность
По его словам, вопросы эти нужно решать после того, как прекратятся боевые действия на Украине, по итогам которых будут подписаны соглашения, позволяющие Киеву получить "сверхсовременные хотя бы защитные вооружения".
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Владимир Зеленский в марте заявлял, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, в том числе "Оппозиционной платформа – За жизнь", "Партии Шария" и "Социалистов".
Киев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 00:33Религия
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЧерниговСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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