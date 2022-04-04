https://ria.ru/20220404/chernigov-1781630855.html

Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией

Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией - РИА Новости, 04.04.2022

Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник заявил, что Украина после окончания боевых действий должна незамедлительно решить вопрос с канонической... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:56

2022-04-04T10:56

2022-04-04T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

чернигов

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник заявил, что Украина после окончания боевых действий должна незамедлительно решить вопрос с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и парламентской партией "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).По его словам, есть ряд вопросов, "на которые нужно было бы обществу дать ответ". "Дать ответ, может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина – штатные сотрудники ФСБ? Эти вопросы нужно решать за считанные дни", - сказал Атрошенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, вопросы эти нужно решать после того, как прекратятся боевые действия на Украине, по итогам которых будут подписаны соглашения, позволяющие Киеву получить "сверхсовременные хотя бы защитные вооружения".В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Владимир Зеленский в марте заявлял, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, в том числе "Оппозиционной платформа – За жизнь", "Партии Шария" и "Социалистов".

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чернигов, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр