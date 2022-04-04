https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html
Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии
Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии - РИА Новости, 04.04.2022
Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии
Правительство России окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии и поможет республике стабилизировать экономику в условиях санкций, введенных рядом западных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:00
2022-04-04T16:00
2022-04-04T16:00
республика ингушетия
республика ингушетия
экономика
александр новак
махмуд-али калиматов
россия
москва
владимир путин
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Правительство России окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии и поможет республике стабилизировать экономику в условиях санкций, введенных рядом западных стран, сообщает пресс-служба главы региона.В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком."В рамках диалога, прошедшего по итогам встречи президента России Владимира Путина с руководителем субъекта, были обсуждены меры решения проблемы несбалансированности регионального бюджета, оказания финансовой помощи в целях ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности, способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата и поддержки прорывных проектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава Ингушетии рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики, в том числе детально обсуждалось исполнение программ поддержки ЖКХ и отраслей ТЭК."Важной задачей остается обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета, сохранение всех достигнутых темпов развития республики", - приводит пресс-служба слова Новака.На встрече также обсуждались меры господдержки важных для республики проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Кроме того, было затронуто развитие потенциала солнечной генерации в Ингушетии."Экономическая модель развития Ингушетии разработана. Мы планируем идти далее по пути социально-экономического прогресса, используя наши конкурентные преимущества: избыток трудовых ресурсов, туристическую привлекательность, наличие плодородной земли, удачное географическое расположение, транспортную доступность", - отметил Калиматов.
https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781653883.html
https://ria.ru/20220330/ingushetiya-1780891626.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, экономика, александр новак, махмуд-али калиматов, россия, москва, владимир путин
Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии
Правительство поддержит бюджет Ингушетии и поможет стабилизировать экономику
НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Правительство России окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии и поможет республике стабилизировать экономику в условиях санкций, введенных рядом западных стран, сообщает пресс-служба главы региона.
В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
в Москве
встретился с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком
.
"В рамках диалога, прошедшего по итогам встречи президента России Владимира Путина
с руководителем субъекта, были обсуждены меры решения проблемы несбалансированности регионального бюджета, оказания финансовой помощи в целях ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности, способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата и поддержки прорывных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Ингушетии рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики, в том числе детально обсуждалось исполнение программ поддержки ЖКХ и отраслей ТЭК.
"Важной задачей остается обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета, сохранение всех достигнутых темпов развития республики", - приводит пресс-служба слова Новака.
На встрече также обсуждались меры господдержки важных для республики проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Кроме того, было затронуто развитие потенциала солнечной генерации в Ингушетии.
"Экономическая модель развития Ингушетии разработана. Мы планируем идти далее по пути социально-экономического прогресса, используя наши конкурентные преимущества: избыток трудовых ресурсов, туристическую привлекательность, наличие плодородной земли, удачное географическое расположение, транспортную доступность", - отметил Калиматов.