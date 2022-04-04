https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html

Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии

Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии - РИА Новости, 04.04.2022

Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии

Правительство России окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии и поможет республике стабилизировать экономику в условиях санкций, введенных рядом западных... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:00

2022-04-04T16:00

2022-04-04T16:00

республика ингушетия

республика ингушетия

экономика

александр новак

махмуд-али калиматов

россия

москва

владимир путин

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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Правительство России окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии и поможет республике стабилизировать экономику в условиях санкций, введенных рядом западных стран, сообщает пресс-служба главы региона.В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком."В рамках диалога, прошедшего по итогам встречи президента России Владимира Путина с руководителем субъекта, были обсуждены меры решения проблемы несбалансированности регионального бюджета, оказания финансовой помощи в целях ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности, способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата и поддержки прорывных проектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава Ингушетии рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики, в том числе детально обсуждалось исполнение программ поддержки ЖКХ и отраслей ТЭК."Важной задачей остается обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета, сохранение всех достигнутых темпов развития республики", - приводит пресс-служба слова Новака.На встрече также обсуждались меры господдержки важных для республики проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Кроме того, было затронуто развитие потенциала солнечной генерации в Ингушетии."Экономическая модель развития Ингушетии разработана. Мы планируем идти далее по пути социально-экономического прогресса, используя наши конкурентные преимущества: избыток трудовых ресурсов, туристическую привлекательность, наличие плодородной земли, удачное географическое расположение, транспортную доступность", - отметил Калиматов.

https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781653883.html

https://ria.ru/20220330/ingushetiya-1780891626.html

https://ria.ru/20211221/dorogi-1764682852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, экономика, александр новак, махмуд-али калиматов, россия, москва, владимир путин