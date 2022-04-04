15:53 04.04.2022 (обновлено: 16:27 04.04.2022)
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче
Зампостпреда Полянский: Лондон может скомпрометировать свое председательство в СБ ООН
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 4 апр – РИА Новости. Лондон может с самого начала скомпрометировать свое председательство в СБ ООН, отказываясь проводить отдельное заседание Совбеза по провокации украинских радикалов в Буче, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Лондон рискует скомпрометировать свое председательство с самого начала. Надеемся, что четкая обязанность уважать традиции СБ возьмет верх над нечестными тактическими расчетами", - указал Полянский.
Он напомнил британским коллегам, что подобное поведение "не подобает члену СБ, не говоря уже о постоянном члене".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.