Рейтинг@Mail.ru
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/bucha-1781717073.html
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче
Лондон может с самого начала скомпрометировать свое председательство в СБ ООН, отказываясь проводить отдельное заседание Совбеза по провокации украинских... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:53
2022-04-04T16:27
в мире
дмитрий песков
россия
киевская область
киев
совет безопасности оон
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 4 апр – РИА Новости. Лондон может с самого начала скомпрометировать свое председательство в СБ ООН, отказываясь проводить отдельное заседание Совбеза по провокации украинских радикалов в Буче, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее РФ запросила проведения заседания в понедельник. Лондон как председатель СБ ООН в апреле не дал согласия на проведение мероприятия."Лондон рискует скомпрометировать свое председательство с самого начала. Надеемся, что четкая обязанность уважать традиции СБ возьмет верх над нечестными тактическими расчетами", - указал Полянский.Он напомнил британским коллегам, что подобное поведение "не подобает члену СБ, не говоря уже о постоянном члене"."Стоит отметить, что Россия, будучи председателем Совета в феврале, несмотря на все украинские провокации и напряженную ситуацию "на земле", не возражала против ни одного заседания по Украине, как бы мало времени ни прошло с момента запроса на проведение заседания", - добавил дипломат.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/oon-1781659648.html
https://ria.ru/20220404/bucha-1781708950.html
россия
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, дмитрий полянский
15:53 04.04.2022 (обновлено: 16:27 04.04.2022)
 
Полянский прокомментировал отказ Лондона проводить заседание по Буче

Зампостпреда Полянский: Лондон может скомпрометировать свое председательство в СБ ООН

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр – РИА Новости. Лондон может с самого начала скомпрометировать свое председательство в СБ ООН, отказываясь проводить отдельное заседание Совбеза по провокации украинских радикалов в Буче, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее РФ запросила проведения заседания в понедельник. Лондон как председатель СБ ООН в апреле не дал согласия на проведение мероприятия.
"Лондон рискует скомпрометировать свое председательство с самого начала. Надеемся, что четкая обязанность уважать традиции СБ возьмет верх над нечестными тактическими расчетами", - указал Полянский.
Он напомнил британским коллегам, что подобное поведение "не подобает члену СБ, не говоря уже о постоянном члене".
"Стоит отметить, что Россия, будучи председателем Совета в феврале, несмотря на все украинские провокации и напряженную ситуацию "на земле", не возражала против ни одного заседания по Украине, как бы мало времени ни прошло с момента запроса на проведение заседания", - добавил дипломат.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дипломаты будут продвигать тему провокации в Буче в СБ ООН, заявил Песков
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Лидер партии «Новые правые Януша Корвин-Микке» Януш Корвин-Микке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
15:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Польский депутат усомнился в "массовой гибели" людей в Буче
 
В миреДмитрий ПесковРоссияКиевская областьКиевСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала