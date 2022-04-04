https://ria.ru/20220404/bucha-1781713314.html

Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче

Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче

Россия будет настаивать на том, чтобы заседание СБ ООН по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, прошло в понедельник, как и запрашивала... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:44

2022-04-04T15:44

2022-04-04T16:22

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ООН, 4 апр – РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы заседание СБ ООН по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, прошло в понедельник, как и запрашивала российская сторона, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее РФ запросила проведения заседания в понедельник. Лондон как председатель СБ ООН в апреле не дал согласия на проведение мероприятия."Как мы понимаем, главная задача наших британских коллег — растворить под необоснованными процедурными предлогами нашу просьбу в ходе другого заседания по Украине по более широкой тематике, запланированного на вторник", - написал Полянский. (На вторник Великобритания запланировала заседание СБ ООН по украинской тематике, тем не менее более точно тема пока не обозначена официально)."Они явно хотят, чтобы мы не поднимали этот вопрос (провокации в Буче – ред.) отдельно, что нанесет ущерб репутации западных стран, которые уже обвинили Россию в убийстве мирных жителей в Буче. Это не сработает, и мир должен узнать правду. Мы будем настаивать на том, чтобы заседание состоялось в понедельник, как мы просили", - подчеркнул Полянский.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781661611.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html

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Кирилл Волков

в мире, совет безопасности оон, россия, дмитрий полянский, украина, оон, ситуация в днр и лнр