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Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781713314.html
Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче
Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче
Россия будет настаивать на том, чтобы заседание СБ ООН по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, прошло в понедельник, как и запрашивала... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:44
2022-04-04T16:22
в мире
совет безопасности оон
россия
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий полянский
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы заседание СБ ООН по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, прошло в понедельник, как и запрашивала российская сторона, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее РФ запросила проведения заседания в понедельник. Лондон как председатель СБ ООН в апреле не дал согласия на проведение мероприятия."Как мы понимаем, главная задача наших британских коллег — растворить под необоснованными процедурными предлогами нашу просьбу в ходе другого заседания по Украине по более широкой тематике, запланированного на вторник", - написал Полянский. (На вторник Великобритания запланировала заседание СБ ООН по украинской тематике, тем не менее более точно тема пока не обозначена официально)."Они явно хотят, чтобы мы не поднимали этот вопрос (провокации в Буче – ред.) отдельно, что нанесет ущерб репутации западных стран, которые уже обвинили Россию в убийстве мирных жителей в Буче. Это не сработает, и мир должен узнать правду. Мы будем настаивать на том, чтобы заседание состоялось в понедельник, как мы просили", - подчеркнул Полянский.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781661611.html
https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html
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в мире, совет безопасности оон, россия, дмитрий полянский, украина, оон, ситуация в днр и лнр
15:44 04.04.2022 (обновлено: 16:22 04.04.2022)
 
Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН из-за провокации в Буче

Россия будет настаивать на заседании Совбеза ООН в понедельник из-за провокации в Буче

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр – РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы заседание СБ ООН по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, прошло в понедельник, как и запрашивала российская сторона, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее РФ запросила проведения заседания в понедельник. Лондон как председатель СБ ООН в апреле не дал согласия на проведение мероприятия.
"Как мы понимаем, главная задача наших британских коллег — растворить под необоснованными процедурными предлогами нашу просьбу в ходе другого заседания по Украине по более широкой тематике, запланированного на вторник", - написал Полянский. (На вторник Великобритания запланировала заседание СБ ООН по украинской тематике, тем не менее более точно тема пока не обозначена официально).
"Они явно хотят, чтобы мы не поднимали этот вопрос (провокации в Буче – ред.) отдельно, что нанесет ущерб репутации западных стран, которые уже обвинили Россию в убийстве мирных жителей в Буче. Это не сработает, и мир должен узнать правду. Мы будем настаивать на том, чтобы заседание состоялось в понедельник, как мы просили", - подчеркнул Полянский.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи
 
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